Генштаб спростував фейки РФ про удари по цивільній інфраструктурі на ТОТ
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські медіа поширюють маніпулятивну інформацію про нібито удари українських військових по цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. У відомстві наголосили, що Сили оборони завдають ударів виключно по військових цілях російської армії відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Генштабу.
У Генштабі підкреслили, що українські військові уражають лише об'єкти військової інфраструктури та цілі, які використовуються російськими окупаційними силами.
"Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об'єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни", — зазначили у відомстві.
За даними Генштабу, у ніч на 22 травня 2026 року українські сили уразили низку важливих об'єктів російського агресора. Серед них — нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та місця скупчення живої сили противника.
Окремо повідомляється про ураження одного зі штабів російського спецпідрозділу "Рубікон" у районі тимчасово окупованого Старобільська.
У Генштабі пояснили, що "Рубікон" є російським військовим підрозділом, який спеціалізується на безпілотних технологіях та бере участь в атаках проти України.
"Представники цього підрозділу регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України", — наголосили в ЗСУ.
Українське командування вкотре заявило, що інформаційні кампанії Росії спрямовані на дискредитацію Сил оборони та спроби приховати власні воєнні злочини проти цивільного населення України.
Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ спільно із Силами оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії в Московській області та тимчасово окупованому Криму. Серед цілей опинилися Московський нафтопереробний завод, підприємство російського ВПК та інфраструктура військового аеродрому "Бельбек".
А також українські військові також уразили низку важливих об'єктів російських окупаційних сил — пункти управління, склади, техніку та місця зосередження особового складу противника. Зокрема, підтверджено пошкодження інфраструктури Рязанського НПЗ — одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії.