Генштаб спростував фейки РФ про удари по цивільній інфраструктурі на ТОТ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські медіа поширюють маніпулятивну інформацію про нібито удари українських військових по цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. У відомстві наголосили, що Сили оборони завдають ударів виключно по військових цілях російської армії відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Генштабу.

РФ поширює фейки про удари по цивільній інфраструктурі на ТОТ

У Генштабі підкреслили, що українські військові уражають лише об'єкти військової інфраструктури та цілі, які використовуються російськими окупаційними силами.

"Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об'єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни", — зазначили у відомстві.

За даними Генштабу, у ніч на 22 травня 2026 року українські сили уразили низку важливих об'єктів російського агресора. Серед них — нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та місця скупчення живої сили противника.

Окремо повідомляється про ураження одного зі штабів російського спецпідрозділу "Рубікон" у районі тимчасово окупованого Старобільська.

У Генштабі пояснили, що "Рубікон" є російським військовим підрозділом, який спеціалізується на безпілотних технологіях та бере участь в атаках проти України.

"Представники цього підрозділу регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України", — наголосили в ЗСУ.

Українське командування вкотре заявило, що інформаційні кампанії Росії спрямовані на дискредитацію Сил оборони та спроби приховати власні воєнні злочини проти цивільного населення України.

Заява Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ спільно із Силами оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії в Московській області та тимчасово окупованому Криму. Серед цілей опинилися Московський нафтопереробний завод, підприємство російського ВПК та інфраструктура військового аеродрому "Бельбек".

А також українські військові також уразили низку важливих об'єктів російських окупаційних сил — пункти управління, склади, техніку та місця зосередження особового складу противника. Зокрема, підтверджено пошкодження інфраструктури Рязанського НПЗ — одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії.