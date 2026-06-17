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Главная Новости дня Генштаб: ВСУ не атаковали автобус с детской командой в РФ

Генштаб: ВСУ не атаковали автобус с детской командой в РФ

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 17:01
Россия заявила об ударе по автобусу с детьми: в Украине отреагировали и опровергли провокацию
Разбитый автобус. Фото: социальные сети

Заявления представителей Российской Федерации о якобы нанесении удара украинским беспилотником по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Эта информация не имеет подтверждения и опровергается украинской стороной.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передают Новини.LIVE.

В ВСУ подчеркнули, что не наносят удары по гражданским объектам

В заявлении отмечается, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты против целей на территории Брянской области.

Украинская сторона расценивает подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Там отмечают, что Россия, не добиваясь успехов на поле боя и неся потери, все чаще прибегает к распространению манипуляций и фабрикации обвинений против Украины.

В то же время подчеркивается, что именно Российская Федерация систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым районам, больницам и школам. В частности, в результате последних ракетных атак по Киеву погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

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В Вооруженных Силах Украины заявляют, что украинские подразделения наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

Новини.LIVE сообщали, что силы беспилотных систем Украины нанесли серию ударов по временно оккупированной части Запорожской области. Под удар, в частности, попал российский полигон «Восточный» вблизи села Новопетровка.

Новини.LIVE сообщали, что российские источники сообщают об очередной ночной атаке беспилотников 16 июня, в результате которой на Кубани загорелась топливная инфраструктура. Также отмечается, что взрывы и атаки дронов фиксировались в Московской области и в оккупированном Мариуполе.

ВСУ война в Украине Брянск
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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