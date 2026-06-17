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Головна Новини дня Генштаб: ЗСУ не атакували автобус із дитячою командою в РФ

Генштаб: ЗСУ не атакували автобус із дитячою командою в РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 17:01
РФ заявила про удар по автобусу з дітьми: в Україні відповіли і спростували провокацію
Розбитий автобус. Фото: соцмережі

Заяви представників Російської Федерації про нібито ураження українським безпілотником автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Ця інформація не має підтвердження та спростовується українською стороною.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передають Новини.LIVE.

У ЗСУ наголосили, що не завдають ударів по цивільних об’єктах

У заяві наголошується, що у зазначений період Сили оборони України не здійснювали застосування безпілотних літальних апаратів по цілях на території Брянської області.

Українська сторона розцінює подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Там зазначають, що Росія, не досягаючи успіхів на полі бою та зазнаючи втрат, дедалі частіше вдається до поширення маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України.

Водночас наголошується, що саме Російська Федерація систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових районах, лікарнях і школах. Зокрема, внаслідок останніх ракетних атак по Києву загинули десятки цивільних, серед яких є діти.

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У Збройних Силах України заявляють, що українські підрозділи завдають ударів виключно по законних військових цілях та не ведуть бойових дій проти цивільного населення. 

Новини.LIVE повідомляли, що Сили безпілотних систем України завдали серії ударів по тимчасово окупованій частині Запорізької області. Під атаку, зокрема, потрапив російський полігон "Восточний" поблизу села Новопетрівка.

Новини.LIVE інформували, що російські джерела повідомляють про чергову нічну атаку безпілотників 16 червня, внаслідок якої на Кубані загорілася паливна інфраструктура. Також зазначається, що вибухи та атаки дронів фіксувалися в Московській області та в окупованому Маріуполі.

ЗСУ війна в Україні Брянськ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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