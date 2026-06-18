Перехоплений СБУ документ РФ спростовує атаку українських дронів у Брянській області

РФ заперечила удар України по автобусу: СБУ отримала документ
Співробітники Служби безпеки України перехопили офіційний російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з білорусами у Брянській області. На момент інциденту у повітряному просторі району не було українських безпілотників.
Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 18 червня, передає Новини.LIVE.
РФ заперечила причетність України до удару по автобусу
СБУ перехопила інформаційну довідку від моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион".
"У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у перехопленому документі йдеться, що так званий Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував дронів у районі інциденту. Крім того, наявність БпЛА не підтвердив черговий по адіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево. Також черговий 32-ї дивізії російських окупаційних військ не підтвердив інформацію про польоти дронів у відповідний час.
Отже, у СБУ є підстави вважати, що атака на автобус із громадянами Білорусі в Брянській області РФ могла бути спланованою операцією російських спецслужб.
Раніше країна-терористка вже неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, які скоювали представники Росії. Подібні випадки влада РФ використовує для проведення ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.
"Разом з тим, вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях", — додали в СБУ.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, заяви представників РФ щодо нібито удару українського безпілотника по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області є неправдивими. Ці дані не підтверджуються жодними доказами.
Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські медіа поширюють викривлену та маніпулятивну інформацію щодо нібито ударів українських військових по цивільних об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Водночас у відомстві підкреслили, що Сили оборони України завдають ударів виключно по законних військових цілях російської армії з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.