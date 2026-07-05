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Главная Новости дня Около 800 тысяч человек в год: Кущ о сокращении населения Украины

Около 800 тысяч человек в год: Кущ о сокращении населения Украины

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 07:40
Украина ежегодно теряет до 800 тысяч человек — Кущ назвал причины
Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что ежегодно Украина теряет около 800 тысяч человек. В частности, речь идет о миграции и превышении смертности над рождаемостью.

Об этом Алексей Кущ рассказал в эфире проекта Новини.LIVE в программе "Світ на зламі".

Сокращение населения Украины

"Мы теряем каждый год около 800 тысяч человек. 500 тысяч — это миграция, разница между теми, кто вернулся, и теми, кто уехал. И около 250 тысяч — это из-за превышения смертности над рождаемостью. То есть каждый год — минус 800 тысяч", — отметил Кущ.

В результате этого стагнируют бизнес и покупательная способность населения. Кроме того, инвесторов не интересуют украинские активы из-за военных рисков.

Как писали Новини.LIVE, Кущ рассказывал, что после окончания войны Украине понадобится комплексное восстановление и возрождение экономики. Международная поддержка может стать лишь первоначальным импульсом, тогда как ключевую роль в дальнейшем развитии будет играть внутренний экономический рост.

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Ранее Кущ отметил, что после окончания войны украинская экономика может не сразу перейти к росту. Он пояснил, что сокращение объемов внешней финансовой поддержки может привести к временному экономическому спаду.

Украина население Алексей Кущ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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