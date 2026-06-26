Кущ: економіка стане головним джерелом відновлення України

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Після завершення війни Україна потребуватиме масштабної відбудови та економічного відновлення. Міжнародна допомога може стати лише стартовим ресурсом для цього процесу. Основним фактором розвитку має стати внутрішнє економічне зростання.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Економіст про відновлення України після війни

Олексій Кущ зазначив, що міжнародна фінансова допомога не зможе повністю забезпечити відновлення України після війни, а лише створить початкові умови для старту процесу.

Економіст пояснив, що значна частина нинішніх програм підтримки України формується за рахунок доходів від заморожених російських активів. Водночас після завершення бойових дій ці ресурси можуть бути вичерпані, що зменшить можливості для подальшого фінансування відбудови.

Фінансовий аналітик наголосив, що розраховувати виключно на зовнішнє фінансування не варто, адже воно не здатне покрити всі потреби відновлення держави. За його словами, ключовим завданням має стати створення умов для економічного зростання та залучення інвестицій.

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"Єдиним джерелом відновлення країни може бути лише самозростаюча, самовідновлююча модель економіки... Головне завдання — створення точок економічного зростання та залучення інвестицій, які забезпечать довгостроковий розвиток країни.

Будь-яка зовнішня допомога може дати лише поштовх цьому відновленню, вона може виступити як перший двигун відновлення. Зараз ця програма, яку ЄС відкрив для України, це фінансування 90 мільярдів євро", — наголосив Кущ.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про створення нового європейського фонду для відбудови України. Ініціативу спільно запускають Німеччина, Польща, Італія та Франція для залучення приватних інвестицій. За словами Мерца, відновлення України має супроводжуватися надійними безпековими гарантіями.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща, Європа та міжнародні партнери готові спільно відновлювати Україну після завершення війни. Він наголосив, що відбудова має охоплювати не лише інфраструктуру, а й стати символом відродження та європейської єдності. За його словами, прагнення України до вступу в ЄС є справедливим, а її відновлення — спільною відповідальністю партнерів.