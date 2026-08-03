Зеленський оголосив про запуск Карпатської ініціативи за участю восьми європейських країн

Володимир Зеленський у Капітолії, США. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск нової міжнародної Карпатської ініціативи. За його словами, перший саміт у рамках цього проєкту планується провести вже цієї осені. Ініціатива об'єднає країни Карпатського регіону для співпраці у сфері економіки, безпеки, логістики, відновлення та гуманітарних проєктів.

Зеленський зазначив, що ідея вже отримала позитивний відгук з боку керівництва Європейського Союзу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ОП.

Які завдання вирішуватиме нова ініціатива

Президент пояснив, що новий формат створюється для держав, які хочуть брати участь у підтримці України не лише постачанням озброєння, а й спільними економічними, інфраструктурними та гуманітарними проєктами. За словами Володимира Зеленського, йдеться про довгострокову співпрацю країн, об’єднаних спільними інтересами та Карпатським регіоном. У ініціативі планують брати участь Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Наразі Україна узгоджує терміни проведення першого заходу. Володимир Зеленський заявив, що надалі Київ розраховує на появу окремих європейських програм з фінансування розвитку Карпатського регіону, зокрема проєктів у сферах туризму, економіки, логістики та безпеки. За його словами, ініціатива має стати платформою для довгострокового співробітництва країн регіону.

"Ми проведемо цей захід уже восени. Зараз узгоджуємо дати й уже отримали позитивний сигнал від Європейського Союзу. Ця ініціатива — те, навколо чого ми можемо об’єднатися, і саме це сьогодні нам усім потрібно", — заявив Зеленський.

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