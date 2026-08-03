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Головна Новини дня Зеленський: проєкт "Фрея" має стати пріоритетом української дипломатії

Зеленський: проєкт "Фрея" має стати пріоритетом української дипломатії

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 15:22
Зеленський: проєкт "Фрея" має стати пріоритетом української дипломатії
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський визначив одним із ключових завдань для українських дипломатів просування антибалістичного проєкту "Фрея". За його словами, ініціатива має стати важливим елементом європейської системи захисту від балістичних загроз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ глави держави під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський визначив "Фрею" пріоритетом для дипломатів

Президент наголосив, що українські посли мають детально презентувати проєкт міжнародним партнерам та працювати над його розвитком.

"Вашим пріоритетом має бути і "Фрея". Може ще не дуже глибоко, але ми повинні про це говорити і детально розбирати цей дійсно сучасний проєкт, майбутній для нашої держави", — сказав Зеленський.

За словами президента, поширення балістичних ракет у світі робить розвиток систем протиракетної оборони дедалі актуальнішим.

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До коаліції вже долучилися 10 держав

Зеленський повідомив, що навколо "Фреї" вже сформована антибалістична коаліція, до якої входять Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. До реалізації проєкту також приєдналися 12 компаній-виробників.

За словами глави держави, у майбутньому "Фрея" може стати інтегрованою системою антибалістичного захисту для всієї Європи, а коаліція залишається відкритою для нових учасників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив нові призначення Рустема Умєрова та Ігоря Клименка. Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки України, а Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні кадрові рішення глава держави ухвалив 3 серпня.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив про очікування нових поставок винищувачів для України. За словами президента, посилення бойової авіації разом із розвитком сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони має зміцнити захист українського неба.

Володимир Зеленський дипломатія балістичні ракети
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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