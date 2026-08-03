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Главная Новости дня Украина запускает Карпатскую инициативу осенью: Зеленский раскрыл цель

Украина запускает Карпатскую инициативу осенью: Зеленский раскрыл цель

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 23:44
Зеленский объявил о запуске Карпатской инициативы с участием восьми европейских стран
Владимир Зеленский в Капиталии, США. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске новой международной Карпатской инициативы. По его словам, первый саммит в рамках проекта планируется провести уже этой осенью. Инициатива объединит страны Карпатского региона для сотрудничества в сфере экономики, безопасности, логистики, восстановления и гуманитарных проектов.

Зеленский отметил, что идея уже получила положительный отклик со стороны руководства Европейского союза, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ОП.

Какие задачи будет решать новая инициатива

Президент пояснил, что новый формат создается для государств, которые хотят участвовать в поддержке Украины не только поставками вооружения, но и совместными экономическими, инфраструктурными и гуманитарными проектами. По словам Владимира Зеленского, речь идет о долгосрочном сотрудничестве стран, объединенных общими интересами и Карпатским регионом. В инициативе планируют участвовать Украина, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния, Австрия и Сербия.

Сейчас Украина согласовывает сроки проведения первого мероприятия. Владимир Зеленский заявил, что в дальнейшем Киев рассчитывает на появление отдельных европейских программ по финансированию развития Карпатского региона, включая проекты в сферах туризма, экономики, логистики и безопасности. По его словам, инициатива должна стать платформой для долгосрочного сотрудничества стран региона.

"Мы проведем этот формат уже осенью. Сейчас согласовываем даты и уже увидели положительный сигнал от Европейского союза. Эта инициатива — то, вокруг чего мы можем объединиться, и именно это сегодня нам всем необходимо", — заявил Зеленский. 

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Также Новини.LIVE сообщали, что главным показателем работы украинских послов должно стать привлечение оружия, финансовой помощи и решений, усиливающих давление на Россию. 

Владимир Зеленский Украина война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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