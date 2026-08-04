Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Грузинский НПЗ отказывается от российской нефти

Грузинский НПЗ отказывается от российской нефти

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 03:55
НПЗ в Грузии отказался от российской нефти в пользу сырья из Казахстана
НПЗ "Кулеви" в Грузии. Фото: Wikipedia

Компания Black Sea Petroleum LLC, владеющая Кулевским нефтеперерабатывающим заводом в Грузии, начала переработку нефти казахстанского происхождения и готовится принять первую партию сырья из Ливии. В компании сообщили, что переход на нефть нероссийского происхождения стартовал в июле 2026 года. Полностью новая схема поставок должна заработать в августе–сентябре.

Проект реализуется в рамках программы диверсификации источников сырья, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Black Sea Petroleum LLC.

"Кулеви" переходит на новые поставки

В компании сообщили, что в начале июля завод уже приступил к переработке казахстанской нефти, а оставшиеся законтрактованные объемы планируется использовать в течение августа. Black Sea Petroleum заключила контракт с международной трейдинговой компанией на поставку ливийской нефти. Первый танкер с этим сырьем ожидается в порту Кулеви во второй половине августа, а соглашение рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления.

В компании отметили, что продолжают сотрудничество с Европейской комиссией в рамках программы отказа от российской нефти. В Брюсселе ранее заявляли, что переходный период был предусмотрен именно для того, чтобы предприятие смогло полностью перейти на альтернативные источники сырья. В Black Sea Petroleum подчеркнули, что реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком.

Также в компании сообщили, что план диверсификации поставок сырой нефти уже реализуется. Black Sea Petroleum намерен продолжить переход на нероссийское сырье, сотрудничество с Европейской комиссией и другими компетентными органами. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Пентагон собирается кратно увеличить производство ракет для систем THAAD и Patriot. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина уже ближайшей осенью проведет первый саммит международной Карпатской инициативы.  

Грузия нефть цена на нефть
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации