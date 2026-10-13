Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон заявил о перехвате танкера теневого флота

Макрон заявил о перехвате танкера теневого флота

Ua ru
13 октября 2026 11:21
Теневой флот в Индийском океане: Франция перехватила судно DF Peak
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: PHILIPPE LOPEZ/Pool via REUTERS

12 октября военно-морские силы Франции перехватили танкер DF Peak в акватории Индийского океана. Судно было обнаружено к югу от острова Реюньон. Его подозревают в перевозке нелегального топлива под чужим флагом.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Операция Национальных ВМС Франции в океане

В рамках борьбы с незаконным оборотом нефтепродуктов французские военные провели спецоперацию в Индийском океане. Утром 12 октября моряки Национальных военно-морских сил совершили высадку на борт судна, которое идентифицировали как DF Peak. Перехват произошел более чем в 450 морских милях к югу от берегов острова Реюньон.

Официальным основанием для действий военных стали обоснованные подозрения в нарушении судном правил судоходства. Танкер обвиняют в незаконной перевозке топлива. Кроме того, по имеющимся данным, для прикрытия своей деятельности судно использовало фальшивый флаг.

Президент Франции подчеркнул, что военная операция у острова Реюньон проводилась в строгом соответствии с нормами международного морского права. По его словам, государство намерено и в дальнейшем активно выявлять и блокировать маршруты незаконной морской торговли на глобальном уровне.

"Франция решительно настроена бороться с флотом-призраком, где бы он ни находился в мире", — заявил лидер страны.

Он подробно описал обстоятельства инцидента: "Сегодня утром, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона, наши Национальные ВМС поднялись на борт танкера DF Peak, подозреваемого в плавании под чужим флагом и причастного к незаконной перевозке топлива".

Также глава государства отметил цель подобных мер.

"Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, демонстрирует нашу решимость поддерживать верховенство права и бороться с любой незаконной торговлей, где бы она ни происходила", — говорится в заявлении главы Франции.

Новини.LIVE сообщали, что систематические удары по танкерам теневого флота привели к остановке около 20% морских перевозок российской нефти. Учитывая, что в "серую логистику" было задействовано примерно 200 судов, вывод из строя пятой части этого ресурса нанес ощутимый и критический удар по экспортным возможностям РФ.

Параллельно Кулевский нефтеперерабатывающий завод в Грузии, принадлежащий компании Black Sea Petroleum LLC, начал переработку нефти из Казахстана и готовится принять первую партию из Ливии. Процесс отказа от российской нефти начался в июле, а полностью новая схема поставок заработает в течение августа–сентября.

Франция ВМС Эммануэль Макрон нефть Теневой флот РФ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации