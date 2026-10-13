Теневой флот в Индийском океане: Франция перехватила судно DF Peak

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: PHILIPPE LOPEZ/Pool via REUTERS

12 октября военно-морские силы Франции перехватили танкер DF Peak в акватории Индийского океана. Судно было обнаружено к югу от острова Реюньон. Его подозревают в перевозке нелегального топлива под чужим флагом.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Операция Национальных ВМС Франции в океане

В рамках борьбы с незаконным оборотом нефтепродуктов французские военные провели спецоперацию в Индийском океане. Утром 12 октября моряки Национальных военно-морских сил совершили высадку на борт судна, которое идентифицировали как DF Peak. Перехват произошел более чем в 450 морских милях к югу от берегов острова Реюньон.

Официальным основанием для действий военных стали обоснованные подозрения в нарушении судном правил судоходства. Танкер обвиняют в незаконной перевозке топлива. Кроме того, по имеющимся данным, для прикрытия своей деятельности судно использовало фальшивый флаг.

Франция полна решимости бороться с «фантомным флотом» во всех уголках мира.



Сегодня утром, более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон, наш военно-морской флот задержал танкер DF Peak, подозреваемый в плавании под фальшивым флагом и причастный к деятельности… pic.twitter.com/GS91egdvzN Читайте также: 12 октября 2026

Президент Франции подчеркнул, что военная операция у острова Реюньон проводилась в строгом соответствии с нормами международного морского права. По его словам, государство намерено и в дальнейшем активно выявлять и блокировать маршруты незаконной морской торговли на глобальном уровне.

"Франция решительно настроена бороться с флотом-призраком, где бы он ни находился в мире", — заявил лидер страны.

Он подробно описал обстоятельства инцидента: "Сегодня утром, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона, наши Национальные ВМС поднялись на борт танкера DF Peak, подозреваемого в плавании под чужим флагом и причастного к незаконной перевозке топлива".

Также глава государства отметил цель подобных мер.

"Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, демонстрирует нашу решимость поддерживать верховенство права и бороться с любой незаконной торговлей, где бы она ни происходила", — говорится в заявлении главы Франции.

Новини.LIVE сообщали, что систематические удары по танкерам теневого флота привели к остановке около 20% морских перевозок российской нефти. Учитывая, что в "серую логистику" было задействовано примерно 200 судов, вывод из строя пятой части этого ресурса нанес ощутимый и критический удар по экспортным возможностям РФ.

Параллельно Кулевский нефтеперерабатывающий завод в Грузии, принадлежащий компании Black Sea Petroleum LLC, начал переработку нефти из Казахстана и готовится принять первую партию из Ливии. Процесс отказа от российской нефти начался в июле, а полностью новая схема поставок заработает в течение августа–сентября.