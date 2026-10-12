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Головна Новини дня Трамп порушив закон: сенатори заявили, що США не повинні допомагати Путіну

Трамп порушив закон: сенатори заявили, що США не повинні допомагати Путіну

Ua ru
12 жовтня 2026 01:45
Трамп і Путін домовилися щодо дизельного палива — сенатори заявили про порушення закону
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У неділю, 11 жовтня, сім сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій опублікували заяву, в якій розкритикували рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива. Вони наголосили, що американський лідер порушив закон, і додали, що Вашингтон не повинен надавати російському диктатору Володимиру Путіну "фінансову підтримку".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву сенаторів.

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Що сказали сенатори про рішення Трампа і до чого закликали

Згідно з анонсом звернення, під заявою щодо законності та заборони ввезення російського дизельного палива до США поставили підписи сенатори Джин Шагін, Сьюзан Коллінз, Річард Блюменталь, Ліза Мурковскі, Пор Вайден, Том Тілліс та Джон Кертіс.

У документі зазначено, що Конгрес прямо заборонив імпорт російських енергоносіїв у 2022 році, щоб «запобігти фінансуванню жорстоких військових дій Путіна проти України американськими доларами».

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Зокрема, Конгрес чітко дав зрозуміти, що США не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить агресію проти України та погрози на адресу союзників по НАТО.

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На тлі останніх подій сенатори наголосили, що Дональд Трамп своїм рішенням фактично порушив закон.

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"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не провела консультацій з Конгресом і не надала жодних пояснень, що обґрунтовують її рішення, як того вимагає закон", — йдеться в заяві.

Підсумовуючи, американські законодавці додали, що Вашингтон не повинен допомагати Путіну, доки Росія продовжує війну проти України.

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"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, доки Росія продовжує вбивати мирних жителів України. Адміністрація має негайно змінити курс", — підсумували сенатори.

Як повідомляли Новини.LIVE, конгресмен Брайан Патрік анонсував підготовку нового законопроекту, який стосується закупівлі російської нафти. Документ планують назвати на честь колишнього президента США Рональда Рейгана.

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Також ми писали, що Дональд Трамп 11 жовтня оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Однак, як дізналися ЗМІ, угода є лише потенційною і передбачає припинення атак виключно на нафтопереробні заводи.

США володимир путін Дональд Трамп Конгрес нафта Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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