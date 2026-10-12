Трамп и Путин договорились о дизеле - сенаторы заявили о нарушении закона

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В воскресенье 11 октября семь сенаторов США из Демократической и Республиканской партий опубликовали заявление, в котором раскритиковали решение президента США Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива. Они подчеркнули, что американский лидер нарушил закон и добавили, что Вашингтон не должен давать российскому диктатору Владимиру Путину "финансовую поддержку".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление сенаторов.

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Что сказали сенаторы о решении Трампа и к чему призвали

Согласно анонсу обращения, под заявлением о законности и порта российского дизеля в США подпись поставили сенаторы Джин Шагин, Сьюзан Коллинз, Ричард Блюменталь, Лиза Мурковски, Пор Вайден, Том Тиллис и Джон Кертис.

В документе сказано, что Конгресс прямо запретил импорт российских энергоносителей в 2022 году, чтобы "предотвратить финансирование жестоких военных действий Путина против Украины американскими долларами".

В частности, Конгресс ясно дал понять, что США не должны импортировать нефть из России, пока она не прекратит агрессию против Украины и угрозы в адрес союзников по НАТО.

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На фоне последних событий сенаторы подчеркнули, что Дональд Трамп своим решением фактически нарушил закон.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не провела консультаций с Конгрессом и не представила никаких объяснений, обосновывающих ее решение, как того требует закон", — сказано в заявлении.

Резюмируя американские законодатели добавили, что Вашингтон не должен помогать Путину, пока Россия продолжает войну против Украины.

"Соединенные Штаты не должны оказывать путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать мирных жителей Украины. Администрация должна немедленно изменить курс", — подытожили сенаторы.

Как сообщали Новини.LIVE, конгрессмен Брайан Патрик анонсировал подготовку нового законопроекта, который касается закупки российской нефти. Документ планируют назвать в честь бывшего президента США Рональда Рейгана.

Также мы писали, что Дональд Трамп 11 октября объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако как узнали СМИ, сделка лишь потенциальная и включает в себя прекращение атак только по НПЗ.