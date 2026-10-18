Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал своё решение об отмене санкций против России. Однако он не стал раскрывать всех подробностей. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что администрация планирует использовать до 60 дней, чтобы оценить возможное влияние ограничений на экономику США и других стран.

Об этом сообщил Трамп, которого цитируют журналисты его пресс-пула в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ответ Трампа на вопрос журналистов. Скриншот: x.com/WHPressPool

Что Трамп сказал о санкциях против РФ

Он назвал это решение очень хорошим и заявил, что оно имеет положительное значение не только для США.

"Многие из вас ещё не знают, в чём заключается моё решение, но мы в этом разберёмся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а, на мой взгляд, и для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене", — сказал американский президент.

Также Трамп упомянул войну с Ираном, которую назвал успешной, и заявил об укреплении позиций Соединенных Штатов.

Читайте также:

"Война с Ираном идет очень хорошо. Мы видим много очень хороших вещей", — отметил он.

Что Рубио пояснил по поводу санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что предусмотренные законом ограничения касаются не только России. Они также предусматривают пошлины для других стран, которые закупают российские энергоносители. В частности, он упомянул Индию.

"Думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США", — сказал Рубио.

Он добавил, что возможность отсрочки была предусмотрена ещё при принятии закона, поскольку его последствия необходимо оценивать с учётом ситуации в мире.

"Дизельное топливо, которое Путин собирался продать, в любом случае попало бы на мировой рынок. Разница лишь в том, какой его объем получили бы Соединенные Штаты", — заявил госсекретарь.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку применения части пошлин, определенных так называемым "законом Грема". Речь идет о тарифных мерах, связанных с российскими энергоносителями и их поставками в другие страны.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против России может продолжиться. Он назвал договоренности по дизельному топливу первым шагом и заявил, что такие решения не остановят Владимира Путина. В то же время украинский лидер выразил надежду, что Дональд Трамп приложит усилия, чтобы положить конец российским убийствам, ударам по украинской энергетике и войне.