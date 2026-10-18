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Зеленский: Украина не устоит, если США встанут на сторону РФ

Ua ru
18 октября 2026 17:52
Зеленский предупредил о последствиях поддержки РФ со стороны США facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский: Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка США имеет важное значение для Украины. Он предупредил, что без нее стране будет чрезвычайно сложно продолжать борьбу. Также глава государства сообщил, что Украина в течение трех дней не получала разведданных США о запусках российских баллистических ракет.

Об этом Владимир Зеленский сказал в эфире NBC News, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о позиции США в отношении России

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на поддержку президента США Дональда Трампа или, по крайней мере, на сохранение нейтральной позиции Штатов.

В то же время украинский лидер предостерег от ситуации, при которой Вашингтон открыто встанет на сторону Москвы, ведь это существенно осложнит борьбу Украины.

Комментируя возможную поддержку российского президента Владимира Путина со стороны США, Зеленский подчеркнул трагичность такого сценария и назвал его исторической ошибкой.

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"Если Соединенные Штаты поддержат Путина — это трагедия, историческая ошибка и большая трагедия", — сказал Зеленский.

Отдельно лидер обратил внимание на значение американской разведывательной информации для предупреждения о российских баллистических ракетах. По словам Зеленского, только США располагают разведывательными данными, позволяющими заблаговременно предупреждать об их пусках.

В то же время глава государства заявил, что Украина не получала такой информации в течение трех дней.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп положительно оценил решение об отмене санкций против России, заявив, что оно может быть полезным для всего мира. В то же время президент США не стал раскрывать подробностей этого шага. Также он назвал войну с Ираном успешной и заявил об укреплении позиций Соединенных Штатов.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против России будет продолжаться, а дизельное соглашение стало первым шагом к этому. По его мнению, такие решения не останавливают Путина, а создают у него ощущение поддержки. В то же время президент Украины надеется, что Дональд Трамп приложит усилия, чтобы положить конец российским убийствам, ударам по украинской энергетике и войне.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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