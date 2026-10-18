Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала осени Силы обороны освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить. По его словам, украинские военные продолжают удерживать позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, срывая попытки россиян штурмовать и проникать на украинские позиции.

Об этом глава государства сообщил в своём обращении, сообщает Новини.LIVE.

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Какова ситуация на фронте

Зеленский отметил результаты активной обороны Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса. Он подчеркнул, что тенденция, при которой украинские силы освобождают больше территорий, чем захватывает Россия, наблюдалась и ранее в течение года.

По словам президента, под контролем Украины остаются Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка . Украинские военные также защищают позиции на подступах к Краматорску.

"Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину", — заявил Зеленский.

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Президент поблагодарил воинские подразделения, выполняющие боевые задачи на различных направлениях фронта. В частности, он отметил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду на Александровском направлении, 128-ю отдельную тяжёлую механизированную бригаду на Запорожском направлении, а также 59-ю отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем и 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем.

Отдельно глава государства отметил штурмовые подразделения на Покровском направлении и Первый отдельный центр беспилотных систем, который наносит дальнобойные удары по территории России. Он также поблагодарил Службу безопасности Украины, Силы специальных операций, Главное управление разведки и Службу внешней разведки.

Зеленский рассказал о переговорах с партнерами

Президент отметил, что Украина продолжает дипломатическую работу с европейскими и американскими партнерами. По его словам, на следующей неделе запланированы встречи в Европе, а украинская команда ежедневно общается с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, а достижение мира требует силы и конструктивного сотрудничества с партнерами. В ходе переговоров украинская сторона информирует союзников о ситуации на фронте, российских ударах по энергетической инфраструктуре и возможностях Украины.

Также стороны обсуждали поставки систем противовоздушной обороны Patriot, которые, по словам президента, могут спасти много жизней. Украина готовит дальнейшие дипломатические шаги.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет выстоять, если США перейдут на сторону России. Президент подчеркнул важность американской поддержки для Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что США возобновили передачу разведывательных данных Украине после временного приостановления обмена. При этом президент не уточнил, когда именно возобновили передачу информации.