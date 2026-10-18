Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж російські війська змогли захопити. За його словами, українські військові продовжують утримувати позиції на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, зриваючи спроби росіян штурмувати й проникати на українські позиції.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, інформує Новини.LIVE.

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Яка ситуація на фронті

Зеленський відзначив результати активної оборони Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу. Він наголосив, що тенденція, за якої українські сили звільняють більше територій, ніж захоплює Росія, спостерігалася й раніше протягом року.

За словами президента, під контролем України залишаються Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка. Українські військові також захищають позиції на підступах до Краматорська.

"Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну", — заявив Зеленський.

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Президент подякував військовим підрозділам, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Зокрема, він відзначив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду на Олександрівському напрямку, 128-му окрему важку механізовану бригаду на Запорізькому напрямку, а також 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем і 414-ту окрему бригаду безпілотних систем.

Окремо глава держави відзначив штурмові підрозділи на Покровському напрямку та Перший окремий центр безпілотних систем, який завдає далекобійних ударів по території Росії. Він також подякував Службі безпеки України, Силам спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки та Службі зовнішньої розвідки.

Зеленський розповів про переговори з партнерами

Президент зазначив, що Україна продовжує дипломатичну роботу з європейськими та американськими партнерами. За його словами, наступного тижня заплановані зустрічі в Європі, а українська команда щодня спілкується з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити війну, а досягнення миру потребує сили та конструктивної співпраці з партнерами. Під час переговорів українська сторона інформує союзників про ситуацію на фронті, російські удари по енергетичній інфраструктурі та можливості України.

Також сторони обговорювали постачання систем протиповітряної оборони Patriot, які, за словами президента, можуть урятувати багато життів. Україна готує подальші дипломатичні кроки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе вистояти, якщо США перейдуть на бік Росії. Президент наголосив на важливості американської підтримки для України.

Раніше Новини.LIVE писали, що США відновили передавання розвідувальних даних Україні після тимчасового припинення обміну. Водночас президент не уточнив, коли саме відновили передачу інформації.