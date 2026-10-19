Зеленський заявив, що Трамп намагається змусити Україну капітулювати

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський звинуватив президента США Дональда Трампа у спробі чинити тиск на Київ, щоб Україна капітулювала перед Росією. Водночас український лідер вважає, що глава Білого дому не здатний змусити диктатора РФ Володимира Путіна припинити війну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для Bloomberg.

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Що сказав Зеленський про тиск США на Україну

Як пише видання, на тлі останніх подій та різкого погіршення відносин між Україною та США президент України перелічив низку недружніх кроків, які здійснив Вашингтон щодо Києва.

Серед них він назвав навмисне уповільнення швидкості Starlink, затримку ракет-перехоплювачів Patriot та інші заходи. На думку Зеленського, ці кроки були зроблені для того, щоб змусити Україну капітулювати перед Росією.

"Я вважаю, що були вжиті заходи, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що це мета, яку переслідують наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, що війну проти Росії можна було б закінчити раніше за рахунок України. Але саме так це виглядає", — заявив президент.

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Також він висловив думку, що у Трампа добрі стосунки з Путіним, однак він не здатний змусити російського диктатора закінчити війну.

"Я думаю, що у президента Сполучених Штатів хороші стосунки з Путіним. Але тут щось не працює. Наразі Трамп не може змусити Путіна припинити війну", — каже Зеленський.

Також президент зазначив, що наразі США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць, що вчетверо менше, ніж було за часів колишнього президента США Джо Байдена. Крім того, за Трампа ці ракети продають, а за Байдена надавали безкоштовно в рамках військової допомоги.

Водночас Зеленський вважає, що відносини зі США можуть покращитися після проміжних виборів до Конгресу.

"Під час виборів політика дуже агресивна. Гадаю, зараз це болісно, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що стане спокійніше", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито не хоче закінчувати війну і, ймовірно, ніколи цього не хотів. Він стверджує, що зараз Україна лежить у руїнах, але два роки тому Зеленський мав можливість укласти вигіднішу угоду.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, Україна не встоїть, якщо США стануть на бік Росії.