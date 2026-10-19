Зеленский заявил, что Трамп пытается заставить Украину капитулировать

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в попытке оказать давление на Киев, чтобы Украина капитулировала перед Россией. В то же время украинский лидер считает, что глава Белого дома неспособен заставить диктатора РФ Владимира Путина прекратить войну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Bloomberg.

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Что сказал Зеленский о давлении США на Украину

Как пишет издание, на фоне последних событий и резкого ухудшения отношений между Украиной и США, президент Украины изложил ряд недружественных шагов, которые осуществил Вашингтон в отношении Киева.

Среди таких он назвал преднамеренное замедление скорости Starlink, задержка ракет-перехватчиков Patriot и не только. По мнению Зеленского, эти шаги были сделаны для того, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией.

"Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это ведь, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит", — заявил президент.

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Также он выразил мнение, что у Трампа хорошие отношения с Путиным, однако он неспособен заставить российского диктатора закончить войну.

"Я думаю, что у президента Соединенных Штатов хорошие отношения с Путиным. Но здесь кое-что не работает. В настоящее время Трамп не может заставить Путина прекратить войну", — говорит Зеленский.

Также президент отметил, что на данный момент США поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц, что в четыре раза меньше, чем было во времена бывшего президента США Джо Байдена. Кроме того, при Трампе эти ракеты продают, а при Байдене давали бесплатно в качестве военной помощи.

В то же время Зеленский считает, что отношения с США могут улучшиться после промежуточных выборов в Конгрес.

"Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас это мучительно, но после выборов жизнь продолжится, и я верю, что станет спокойнее", — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не хочет заканчивать войну и, вероятно, никогда этого не хотел. Он утверждает, что сейчас Украина в руинах, но два года назад у Зеленского была возможность заключить более выгодную сделку.

Также мы писали, что по словам Зеленского, Украина не устоит, если США встанут на сторону России.