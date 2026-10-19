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Главная Новости дня Трамп: Зеленский не хочет заканчивать войну и никогда не хотел

Трамп: Зеленский не хочет заканчивать войну и никогда не хотел

Ua ru
19 октября 2026 00:02
Трамп заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не хочет заканчивать войну и, вероятно, не хотел этого никогда. По его словам, Украина в результате войны в руинах, а он - Дональд Трамп - ведет переговоры с Россией и хочет закончить войну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Truth Social.

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Что сказал Трамп о Зеленском

"Мое решение по России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от стола переговоров. Достигнут значительный прогресс, в том числе и в текущих переговорах по освобождению заложников", — заявил Трамп.

По его словам, Россия делает очень мало, если вообще что-то делает, чтобы помочь Ирану и в сравнении с тем, что могла бы сделать.

Далее Трамп пишет, Зеленский якобы использует НПЗ в России в качестве мишеней, зная, что удары Украины серьезно вредят мировым рынкам дизельного топлива, включая рынки США.

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"Фермеры, животноводы и предприятия всех видов сильно страдают от этого, но Россия, тем не менее, поставляет по низкой цене миллионы баррелей дизельного топлива в мир", — говорится в посте.

Резюмируя Трамп добавил, что президент Украины якобы не хочет заканчивать войну, хотя заключить "более выгодную сделку" можно было еще пару лет назад. По словам американского лидера, лично он хочет, чтобы война прекратилась.

"Зеленскому все равно, и, честно говоря, учитывая все деньги, которые ему, как известно, дает Европа, и которые ему в прошлом давал лживый Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел. Два года назад он мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас. Его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, его океаны и моря уничтожены, а мужское население малочисленно, ранено и мертво. Я хочу, чтобы эта война закончилась!", — подытожил президент США.

Новость дополняется

Владимир Зеленский война Дональд Трамп война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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