Трамп заявив, що Зеленський не хоче закінчувати війну

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Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито не хоче закінчувати війну і, ймовірно, ніколи цього не хотів. За його словами, Україна внаслідок війни лежить у руїнах, а він — Дональд Трамп — веде переговори з Росією і хоче закінчити війну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його допис у Truth Social.

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Що сказав Трамп про Зеленського

«Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що могло б через дурість відштовхнути Росію від столу переговорів. Досягнуто значного прогресу, зокрема й у поточних переговорах щодо звільнення заручників», — заявив Трамп.

За його словами, Росія робить дуже мало, якщо взагалі щось робить, щоб допомогти Ірану, порівняно з тим, що могла б зробити.

Далі Трамп пише, що Зеленський нібито використовує НПЗ у Росії як мішені, знаючи, що удари України серйозно шкодять світовим ринкам дизельного палива, зокрема ринкам США.

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«Фермери, тваринники та підприємства всіх видів сильно страждають від цього, але Росія, тим не менш, постачає за низькою ціною мільйони барелів дизельного палива у світ», — йдеться у дописі.

Підсумовуючи, Трамп додав, що президент України нібито не хоче закінчувати війну, хоча укласти «вигіднішу угоду» можна було ще пару років тому. За словами американського лідера, особисто він хоче, щоб війна припинилася.

«Зеленському все одно, і, чесно кажучи, з огляду на всі гроші, які йому, як відомо, дає Європа, і які йому в минулому давав брехливий Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи й не хотів. Два роки тому він міг би укласти вигіднішу угоду, ніж зараз. Його країна в руїнах, більша частина його земель втрачена, його океани та моря знищені, а чоловіче населення нечисленне, поранене та мертве. «Я хочу, щоб ця війна закінчилася!», — підсумував президент США.

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