Сибіга пояснив, чому зустріч Трампа, Сі та Путіна небезпечна для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії може заохотити Володимира Путіна продовжувати війну проти України. Натомість переговори за участю України, США та Росії могли б допомогти швидше завершити війну.

Про це глава українського МЗС написав у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Чому Сибіга виступив проти зустрічі Трампа, Сі та Путіна

За словами Сибіги, запрошення Путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном лише підживило б його прагнення до самозвеличення та надало б йому статусу, на який він не заслуговує.

"Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія – не світова держава, а світова проблема", — наголосив міністр.

Сибіга також звернув увагу на економічне становище Росії. За його словами, російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську. Водночас рівень життя росіян скорочується, а технології, промисловість і бізнес країни перебувають у стагнації під тиском санкцій.

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Крім того, міністр заявив, що Росія втратила 1,6 мільйона військових убитими й пораненими у війні проти України, якої, за його словами, не може виграти та не хоче завершувати.

За якої умови Путін міг би зустрітися з Трампом і Сі

Сибіга наголосив, що Путін міг би заслужити місце за столом переговорів із президентами США та Китаю лише після серйозного кроку до миру. Зокрема, таким кроком могло б стати погодження на припинення вогню ще до зустрічі.

Однак, за словами глави МЗС, Росія демонструє протилежне та посилює терор проти цивільного населення.

"Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом", — підсумував Сибіга.

Раніше Новини.LIVE, що Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну провести переговори щодо України. Ініціатива передбачає обговорення війни за участю лідерів трьох держав.

Також Новини.LIVE писали, що Андрій Сибіга звинуватив Росію в порушенні енергетичного перемир’я через удар по теплоелектроцентралі в Харкові. За його словами, атака на енергетичну інфраструктуру суперечила домовленостям щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.