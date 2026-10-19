Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Третий президент Украины Виктор Ющенко раскритиковал идею возможной встречи лидеров США, России и Китая. Он выступил против легитимизации российского диктатора Путина и его участия в обсуждении мирового порядка. Ющенко также заявил, что Россия не должна входить в число государств, определяющих будущее мира.

Об этом Виктор Ющенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на форуме, посвященном 20-летию Украинского института национальной памяти, в понедельник, 19 октября.

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Что Ющенко сказал о возможной встрече Трампа, Путина и Си

Журналистка спросила третьего президента Украины о возможной встрече президента США Дональда Трампа, российского диктатора Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. По её словам, на такой встрече могут обсуждаться условия прекращения войны в Украине на условиях Москвы и без участия украинской стороны.

Отвечая на вопрос, Виктор Ющенкоотметил, что задумывается над тем, какой общий контекст может объединять эти три страны. В то же время он подчеркнул, что не поддерживает участия Путина в таких переговорах, поскольку считает это легитимизацией человека, которого называет преступником.

"Мне не нравится, что Путина как преступника легитимизируют, что его приглашают в какую-то тройку. Он давно уже не в первом ряду, чтобы делить мир. Он вор", — подчеркнул экс-президент Украины.

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Ющенко также упомянул об ордере Международного уголовного суда в отношении Путина. Он подчеркнул, что российский диктатор не должен претендовать на роль одного из тех, кто определяет мировой порядок.

"Гаагский Международный уголовный суд ищет его по всему миру. На всех столбах в Киеве объявления — найдете преступника Путина, сообщите об этом администрации Гаагского международного трибунала. Поэтому эта страна не в первых рядах", — отметил Ющенко.

Что Ющенко заявил о будущем России

Отдельно третий президент Украины высказался о будущем России и её месте в мире. Он заявил, что хотел бы исчезновения этого государства с политической карты, и назвал это завершением истории последней империи в Европе:

"И больше всего я хотел бы, чтобы этой страны вообще не было на карте. И так и будет. Это похороны последней империи в Европе. Точнее, не империи, а квазиимперии".

Кроме того, Ющенко назвал российский режим "организованной преступной группировкой" и обвинил его в геноциде коренных народов России:

"И с этой организованной преступной группировкой, которая ведет геноцид 160 коренных народов России".

Новини.LIVE сообщали, что недавно Путин предложил провести в ноябре трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения войны против Украины. Кремль рассматривает возможность переговоров в китайском Шэньчжэне во время саммита АТЭС, однако Трамп пока не согласился на участие. Москва стремится обсуждать будущее Украины без её представителей и европейских государств.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча лидеров США, Китая и России может побудить российского диктатора Путина продолжать войну против Украины. Он подчеркнул, что Путин мог бы претендовать на участие в таких переговорах только после реального шага к миру, в частности согласия на прекращение огня. Вместо этого Сибига призвал к переговорам с участием Украины, США и России и подчеркнул, что пока продолжается террор против мирных жителей, Путину не должно быть места ни за одним столом переговоров.