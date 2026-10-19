Третій Президент України Віктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Третій президент України Віктор Ющенко розкритикував ідею можливої зустрічі лідерів США, Росії та Китаю. Він виступив проти легітимізації російського диктатора Путіна та його участі в обговоренні світового порядку. Ющенко також заявив, що Росія не має бути серед держав, які визначають майбутнє світу.

Про це Віктор Ющенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам’яті у понеділок, 19 жовтня.

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Що Ющенко сказав про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі

Журналістка запитала третього президента України про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За її словами, на такій зустрічі можуть обговорювати завершення війни в Україні на умовах Москви та без участі української сторони.

Відповідаючи на запитання, Віктор Ющенко зазначив, що замислюється над тим, який спільний контекст може об’єднувати ці три країни. Водночас він наголосив, що не підтримує участі Путіна в таких переговорах, оскільки вважає це легітимізацією людини, яку називає злочинцем.

"Мені не подобається, що Путіна як злочинця легітимізують, що його запрошують у якусь трійку. Він давно вже не в першому ряду, щоб ділити світ. Він злодій", — наголосив експрезидент України.

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Ющенко також згадав про ордер Міжнародного кримінального суду щодо Путіна. Він наголосив, що російський диктатор не повинен претендувати на роль одного з тих, хто визначає світовий порядок.

"Гаазький міжнародний кримінальний суд шукає по всьому світу, де він знаходиться. На всіх стовпах у Києві оголошення — знайдете злочинця Путіна, дайте знати адміністрації Гаазького міжнародного трибуналу. Тому ця країна не в першому ряду", — зауважив Ющенко.

Що Ющенко заявив про майбутнє Росії

Окремо третій президент України висловився щодо майбутнього Росії та її місця у світі. Він заявив, що хотів би зникнення цієї держави з політичної карти, і назвав це завершенням історії останньої імперії в Європі:

"І найбільше, що я хотів би, щоб цієї країни взагалі на карті не було. І так і буде. Це похорони останньої імперії в Європі. Точніше, не імперії, квазіімперії".

Крім того, Ющенко назвав російський режим "організованим злочинним угрупованням" і звинуватив його в геноциді корінних народів Росії:

"І з цим організованим злочинним угрупованням, яке веде геноцид 160 корінних народів Росії".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Путін запропонував провести в листопаді тристоронню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення війни проти України. Кремль розглядає можливість переговорів у китайському Шеньчжені під час саміту АТЕС, однак Трамп поки не погодився на участь. Москва прагне обговорювати майбутнє України без її представників та європейських держав.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч лідерів США, Китаю та Росії може заохотити російського диктатора Путіна продовжувати війну проти України. Він наголосив, що Путін міг би претендувати на участь у таких переговорах лише після реального кроку до миру, зокрема погодження на припинення вогню. Натомість Сибіга закликав до переговорів за участю України, США та Росії й наголосив, що поки триває терор проти цивільних, Путіну не має бути місця за жодним столом переговорів.