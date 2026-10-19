Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кремлі заявили, що мирні домовленості неможливі без участі України

У Кремлі заявили, що мирні домовленості неможливі без участі України

Ua ru
19 жовтня 2026 15:22
У Кремлі заявили, що мирні домовленості неможливі без участі України росЗМІ
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі, сьогодні, 19 жовтня, заявили, що остаточні домовленості про завершення війни проти України неможливі без участі української сторони. Водночас, нібито, Москва висловила підтримку посередницьким зусиллям США щодо пошуку шляхів припинення війни.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що Пєсков сказав про мирні переговори

За словами Пєскова, Росія, мовбито, високо цінує зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні. Водночас він наголосив, що досягти остаточних домовленостей без представників Києва не вдасться.

"Остаточного врегулювання українського конфлікту без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливо", — заявив речник Кремля.

При цьому Пєсков не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах. Він також не назвав можливого формату майбутніх зустрічей.

Читайте також:

Що в Кремлі сказали про можливу зустріч Трампа, Сі та Путіна

Окремо Пєсков прокоментував можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського лідера Володимира Путіна.

За його словами, тему такої зустрічі порушували з огляду на можливу участь трьох лідерів у саміті в Китаї. Водночас предметних пропозицій і домовленостей щодо проведення зустрічі та її порядку денного наразі немає.

Пєсков також заявив, що американська сторона продовжує посередницькі зусилля для врегулювання війни, і Москва високо їх цінує.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Кремлі прокоментували звинувачення Росії в порушенні енергетичного перемир’я. У Москві заперечували відповідальність за порушення домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писали, що Росія відкинула ідею 60-денного перемир’я, яке дозволило б Україні провести вибори. Володимир Зеленський заявляв, що для організації голосування потрібне повне припинення вогню щонайменше на два місяці.

США Дмитро Пєсков Іванка Трамп Кремль Сі Цзіньпінь
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації