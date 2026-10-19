У Кремлі заявили, що мирні домовленості неможливі без участі України

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі, сьогодні, 19 жовтня, заявили, що остаточні домовленості про завершення війни проти України неможливі без участі української сторони. Водночас, нібито, Москва висловила підтримку посередницьким зусиллям США щодо пошуку шляхів припинення війни.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що Пєсков сказав про мирні переговори

За словами Пєскова, Росія, мовбито, високо цінує зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні. Водночас він наголосив, що досягти остаточних домовленостей без представників Києва не вдасться.

"Остаточного врегулювання українського конфлікту без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливо", — заявив речник Кремля.

При цьому Пєсков не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах. Він також не назвав можливого формату майбутніх зустрічей.

Читайте також:

Що в Кремлі сказали про можливу зустріч Трампа, Сі та Путіна

Окремо Пєсков прокоментував можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського лідера Володимира Путіна.

За його словами, тему такої зустрічі порушували з огляду на можливу участь трьох лідерів у саміті в Китаї. Водночас предметних пропозицій і домовленостей щодо проведення зустрічі та її порядку денного наразі немає.

Пєсков також заявив, що американська сторона продовжує посередницькі зусилля для врегулювання війни, і Москва високо їх цінує.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Кремлі прокоментували звинувачення Росії в порушенні енергетичного перемир’я. У Москві заперечували відповідальність за порушення домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писали, що Росія відкинула ідею 60-денного перемир’я, яке дозволило б Україні провести вибори. Володимир Зеленський заявляв, що для організації голосування потрібне повне припинення вогню щонайменше на два місяці.