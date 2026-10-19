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Главная Новости дня В Кремле заявили, что мирные соглашения невозможны без участия Украины

В Кремле заявили, что мирные соглашения невозможны без участия Украины

Ua ru
19 октября 2026 15:22
В Кремле заявили, что мирные соглашения невозможны без участия Украины российские СМИ
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

В Кремле сегодня, 19 октября, заявили, что окончательные договоренности о завершении войны против Украины невозможны без участия украинской стороны. В то же время Москва, будто бы выразила поддержку посредническим усилиям США по поиску путей прекращения войны.

Об этом сообщают российские СМИ, сообщает Новини.LIVE.

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Что Песков сказал о мирных переговорах

По словам Пескова, Россия, якобы, высоко ценит усилия Соединенных Штатов, направленные на поиск путей завершения войны в Украине. В то же время он подчеркнул, что достичь окончательных договоренностей без представителей Киева не удастся.

"Окончательное урегулирование украинского конфликта без участия кого-либо из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", — заявил пресс-секретарь Кремля.

При этом Песков не уточнил, кого именно Москва хотела бы видеть представителем Украины на переговорах. Он также не назвал возможный формат будущих встреч.

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Что в Кремле сказали о возможной встрече Трампа, Си и Путина

Отдельно Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина.

По его словам, тема такой встречи поднималась в связи с возможным участием трех лидеров в саммите в Китае. В то же время предметных предложений и договоренностей о проведении встречи и ее повестке дня пока нет.

Песков также заявил, что американская сторона продолжает посреднические усилия по урегулированию войны, и Москва высоко их ценит.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Кремле прокомментировали обвинения в адрес России в нарушении энергетического перемирия. В Москве отрицали ответственность за нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что Россия отвергла идею 60-дневного перемирия, которое позволило бы Украине провести выборы. Владимир Зеленский заявлял, что для организации голосования необходимо полное прекращение огня как минимум на два месяца.

США Дмитрий Песков Иванка Трамп Кремль Си Цзиньпинь
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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