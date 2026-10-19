В Кремле заявили, что мирные соглашения невозможны без участия Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

В Кремле сегодня, 19 октября, заявили, что окончательные договоренности о завершении войны против Украины невозможны без участия украинской стороны. В то же время Москва, будто бы выразила поддержку посредническим усилиям США по поиску путей прекращения войны.

Об этом сообщают российские СМИ, сообщает Новини.LIVE.

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Что Песков сказал о мирных переговорах

По словам Пескова, Россия, якобы, высоко ценит усилия Соединенных Штатов, направленные на поиск путей завершения войны в Украине. В то же время он подчеркнул, что достичь окончательных договоренностей без представителей Киева не удастся.

"Окончательное урегулирование украинского конфликта без участия кого-либо из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", — заявил пресс-секретарь Кремля.

При этом Песков не уточнил, кого именно Москва хотела бы видеть представителем Украины на переговорах. Он также не назвал возможный формат будущих встреч.

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Что в Кремле сказали о возможной встрече Трампа, Си и Путина

Отдельно Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина.

По его словам, тема такой встречи поднималась в связи с возможным участием трех лидеров в саммите в Китае. В то же время предметных предложений и договоренностей о проведении встречи и ее повестке дня пока нет.

Песков также заявил, что американская сторона продолжает посреднические усилия по урегулированию войны, и Москва высоко их ценит.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Кремле прокомментировали обвинения в адрес России в нарушении энергетического перемирия. В Москве отрицали ответственность за нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что Россия отвергла идею 60-дневного перемирия, которое позволило бы Украине провести выборы. Владимир Зеленский заявлял, что для организации голосования необходимо полное прекращение огня как минимум на два месяца.