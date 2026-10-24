Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мерц заявив про спроби Росії дестабілізувати Німеччину

Мерц заявив про спроби Росії дестабілізувати Німеччину

Ua ru
24 жовтня 2026 23:59
Мерц заявив, що Росія прагне дестабілізувати Німеччину Reuters
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія прагне щодня дестабілізувати країну. Він також наголосив на загрозах з боку екстремістських партій усередині Німеччини та зовнішніх сил. Мерц назвав загрозу з боку Росії масштабною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на DW.

Реклама

Мерц заявив про загрози для безпеки Німеччини

Фрідріх Мерц звернув увагу на виклики, з якими стикається Німеччина, зокрема через діяльність екстремістських партій і дії зовнішніх держав. Говорячи про необхідність захисту країни та європейської безпеки, канцлер порушив питання про те, як протистояти цим загрозам.

"Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі в умовах зростаючих загроз з боку екстремістів всередині країни та зовнішніх держав?", — запитав канцлер.

Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України. Останніми місяцями країна перебуває в стані підвищеної готовності до саботажних актів.

Читайте також:

Зокрема, поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою. Берлін заявив, що за спробою нападу стоїть Москва.

Новини.LIVE інформували, що Фрідріх Мерц вже заявляв про те, що Росія прагне дестабілізувати Європу та підірвати її демократичні інститути. За його словами, європейські країни, зокрема Німеччина, досі недооцінюють масштаби російської загрози. Мерц наголосив, що Європа продовжить підтримувати Україну та посилювати власну оборону, щоб зменшити залежність від США.

Новини.LIVE писали, що посол Німеччини в Україні Борис Руге заявив, що Берлін не планує повертатися до енергетичної залежності від Росії. За його словами, попередні спроби Німеччини та інших європейських країн побудувати партнерство з Москвою зазнали невдачі. Дипломат наголосив, що Росія обрала війну та агресивну політику замість співпраці.

Німеччина Європа Берлін війна в Україні Росія Фрідріх Мерц
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації