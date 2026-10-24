Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія прагне щодня дестабілізувати країну. Він також наголосив на загрозах з боку екстремістських партій усередині Німеччини та зовнішніх сил. Мерц назвав загрозу з боку Росії масштабною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на DW.

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Мерц заявив про загрози для безпеки Німеччини

Фрідріх Мерц звернув увагу на виклики, з якими стикається Німеччина, зокрема через діяльність екстремістських партій і дії зовнішніх держав. Говорячи про необхідність захисту країни та європейської безпеки, канцлер порушив питання про те, як протистояти цим загрозам.

"Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі в умовах зростаючих загроз з боку екстремістів всередині країни та зовнішніх держав?", — запитав канцлер.

Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України. Останніми місяцями країна перебуває в стані підвищеної готовності до саботажних актів.

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Зокрема, поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою. Берлін заявив, що за спробою нападу стоїть Москва.

Новини.LIVE інформували, що Фрідріх Мерц вже заявляв про те, що Росія прагне дестабілізувати Європу та підірвати її демократичні інститути. За його словами, європейські країни, зокрема Німеччина, досі недооцінюють масштаби російської загрози. Мерц наголосив, що Європа продовжить підтримувати Україну та посилювати власну оборону, щоб зменшити залежність від США.

Новини.LIVE писали, що посол Німеччини в Україні Борис Руге заявив, що Берлін не планує повертатися до енергетичної залежності від Росії. За його словами, попередні спроби Німеччини та інших європейських країн побудувати партнерство з Москвою зазнали невдачі. Дипломат наголосив, що Росія обрала війну та агресивну політику замість співпраці.