Посол Німеччини в Україні Борис Руге. Фото: ЄП

Посол Німеччини в Україні Борис Руге заявив, що Європа не повинна повертатися до енергетичної залежності від Росії заради досягнення миру. Він наголосив, що попередні спроби налагодити партнерство з Москвою, зокрема в енергетичній сфері, зазнали невдачі.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому партнерство Європи з Росією зазнало невдачі

Посол наголосив, що не підтримує ідею відновлення тісних зв’язків із Росією. На його думку, попередній досвід європейських країн свідчить про те, що спроби налагодити конструктивне партнерство з Москвою зазнали невдачі.

Руге зазначив, що після 1991 року Німеччина та інші європейські держави докладали значних зусиль для розвитку співпраці з Росією. Зокрема, сторони створювали механізми політичного діалогу, розвивали енергетичне партнерство та шукали можливості для побудови стабільних відносин.

Однак, за словами посла, замість продовження співпраці Росія обрала війну, гібридні атаки, втручання в інформаційний простір та політичні процеси інших держав. Дипломат вважає, що ці дії продемонстрували провал попередньої стратегії європейських країн щодо Москви.

Читайте також:

"Ми помилялися, вважаючи, що зможемо розвинути партнерство з Росією. Росія відмовилася від партнерства, яке ми пропонували, і стала агресивним імперіалістичним гравцем, який ставить за мету докорінно змінити весь політичний лад Європи", — заявив Руге.

Окремо дипломат звернув увагу на енергетичну політику. Раніше в Європі розраховували, що економічна взаємозалежність і роль західних країн як великого ринку для російських енергоресурсів спонукатимуть Москву підтримувати мир і розвивати відносини з партнерами.

Проте, як зазначив посол, дії російського керівництва не виправдали цих очікувань. Тому він не вважає можливим повернення до попередньої моделі енергетичної співпраці з Росією.

Як повідомляли Новини.LIVE, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія прагне дестабілізувати політичний порядок у Європі та підірвати демократичні інститути. За його словами, цілі Кремля виходять за межі війни проти України, а європейські країни досі недооцінюють масштаби загрози з боку Москви.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США скасувати обмеження на швидкість і роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні. Він наголосив, що Німеччина фінансує значну частину відповідного обладнання.