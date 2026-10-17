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Головна Новини дня МЗС Німеччини вимагає скасувати обмеження Starlink на в Україні

МЗС Німеччини вимагає скасувати обмеження Starlink на в Україні

Ua ru
17 жовтня 2026 18:43
Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink в Україні Офіс Президента
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: Офіс Президента

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вимагає від Сполучених Штатів Америки скасувати обмеження на швидкість та роботу системи супутникового зв’язку Starlink в Україні. Він наголосив, що Берлін фінансує значну частину цього обладнання.

Про це повідомляє ntv, передає Новини.LIVE.

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Робота Starlink в Україні

Німеччина наразі не володіє відомостями щодо причин запровадження цих обмежень, однак має намір з’ясувати всі обставини.

Вадефуль нагадав, що Берлін фінансує частину обладнання Starlink.

"І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі", — заявив міністр.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, європейські країни вже шукають альтернативні рішення для Starlink на випадок обмеження доступу до супутникового зв’язку. Він також відзначив просування роботи над антибалістичною системою FREJYA.

А президент США Дональд Трамп заперечив, що запроваджував обмеження швидкості Starlink або системи Starshield для українських військових. Крім того, він висловив сумнів, що доступ до цих сервісів обмежив Ілон Маск.

Раніше сенатор США Том Тілліс повідомив, що планує попросити генерального інспектора Міністерства оборони провести розслідування щодо обмежень у роботі Starlink в Україні. Він припустив, що причиною могли бути системи Starshield, які пов’язані з Пентагоном.

Німеччина війна МЗС Україна Starlink
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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