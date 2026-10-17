Зеленський про альтернативи Starlink у Європі та розробку FREJYA

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери вже працюють над альтернативами Starlink через можливість обмеження доступу до системи. Він також повідомив про прогрес у розробці антибалістичної системи FREJYA, до створення якої залучені 10 країн.

Про це президент повідомив у відповідь на запитання журналістів у суботу, 17 жовтня

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