Зеленський про альтернативи Starlink у Європі та розробку FREJYA

Зеленський заявив про пошук альтернатив Starlink у Європі
Ua ru
17 жовтня 2026 14:33
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images
Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери вже працюють над альтернативами Starlink через можливість обмеження доступу до системи. Він також повідомив про прогрес у розробці антибалістичної системи FREJYA, до створення якої залучені 10 країн.
Про це президент повідомив у відповідь на запитання журналістів у суботу, 17 жовтня
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