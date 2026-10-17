Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Українська авіація забезпечує 55–60% збиття російських реактивних Шахедів. Україна нарощує постачання 20-мм снарядів для винищувачів F-16 і розвиває інші засоби перехоплення. Водночас тривають переговори з європейськими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про протидію реактивним "Шахедам" і можливості отримання додаткових ракет для систем Patriot, у суботу, 17 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Авіація збиває до 60% реактивних "Шахедів"

За словами Володимира Зеленського, Україна нарощує постачання 20-мм снарядів для винищувачів F-16. Лідер повідомив, що боєприпаси вже надходять, а також є додаткові контракти й підтвердження майбутніх поставок від партнерів.

Глава держави наголосив на результативності застосування авіації для перехоплення російських реактивних безпілотників.

"Сьогодні це 55-60% всіх збитих реактивних "Шахедів" робить авіація. Це перше. Це вдале рішення, воно працює", — зазначив президент.

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Україна розвиває інші засоби перехоплення дронів

Володимир Зеленський повідомив, що Україна має й інші рішення для боротьби з повітряними цілями. За його словами, уже починають працювати дешеві ракети, а кілька нових рішень від партнерів мають невдовзі прибути в Україну. Також застосовуються засоби українського виробництва.

Окремо президент розповів про виробництво турелей. За його словами, їх уже виготовляють десятками, а надалі кількість планують збільшувати.

Зеленський обговорив із партнерами додаткові пакети ППО

Президент також повідомив про переговори з європейськими партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, обговорювали можливості європейських пакетів ППО, до яких можуть увійти ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot.

Водночас Зеленський не став розкривати подробиці переговорів із Грецією та іншими країнами щодо можливого передання ракет. Він висловив упевненість у результаті перемовин і зазначив, що про домовленості повідомлять додатково, коли це буде можливо.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти Росії триватиме, а дизельна угода США з РФ є лише першим кроком. Президент заявив, що такі рішення не зупиняють Володимира Путіна, а навпаки — створюють у нього відчуття підтримки, та закликав не обмежувати українську відповідь на російські атаки.

Новини.LIVE писали, що російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши понад 15 об’єктів електрогенерації та енергопередачі й застосувавши за ніч понад 320 дронів, а також крилаті та балістичні ракети. Володимир Зеленський 17 жовтня 2026 року заявив, що Росія намагається виснажити українські резерви та залишити мільйони людей без світла й опалення напередодні зими. Президент закликав посилити міжнародний тиск на Москву та забезпечити дієвість санкцій, зокрема закону Ліндсі Грема.