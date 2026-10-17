Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Украинская авиация обеспечивает 55–60 % сбитых российских реактивных Шахедов. Украина наращивает поставки 20-мм снарядов для истребителей F-16 и развивает другие средства перехвата. В то же время продолжаются переговоры с европейскими партнерами об укреплении противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о противодействии реактивным Шахедам и возможности получения дополнительных ракет для систем Patriot, в субботу, 17 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Авиация сбивает до 60% реактивных Шахедов

По словам Владимира Зеленского, Украина наращивает поставки 20-мм снарядов для истребителей F-16. Лидер сообщил, что боеприпасы уже поступают, а также имеются дополнительные контракты и подтверждения будущих поставок от партнеров.

Глава государства подчеркнул результативность применения авиации для перехвата российских реактивных беспилотников.

"Сегодня 55–60 % всех сбитых реактивных Шахедов приходится на долю авиации. Это во-первых. Это удачное решение, оно работает", — отметил президент.

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Украина разрабатывает другие средства перехвата дронов

Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть и другие решения для борьбы с воздушными целями. По его словам, уже начинают работать недорогие ракеты, а несколько новых решений от партнеров должны вскоре поступить в Украину. Также применяются средства украинского производства.

Отдельно президент рассказал о производстве турелей. По его словам, их уже изготавливают десятками, а в дальнейшем количество планируют увеличивать.

Зеленский обсудил с партнерами дополнительные пакеты ПВО

Президент также сообщил о переговорах с европейскими партнерами по укреплению украинской противовоздушной обороны. В частности, обсуждались возможности европейских пакетов ПВО, в которые могут войти ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

В то же время Зеленский не стал раскрывать подробности переговоров с Грецией и другими странами о возможной передаче ракет. Он выразил уверенность в результате переговоров и отметил, что о договоренностях сообщат дополнительно, когда это будет возможно.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против России будет продолжаться, а дизельное соглашение США с РФ является лишь первым шагом. Президент заявил, что такие решения не останавливают Владимира Путина, а наоборот — создают у него ощущение поддержки, и призвал не ограничивать украинский ответ на российские атаки.

Новини.LIVE писали, что российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, атаковав более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи и задействовав за ночь более 320 дронов, а также крылатые и баллистические ракеты. Владимир Зеленский 17 октября 2026 года заявил, что Россия пытается истощить украинские резервы и оставить миллионы людей без света и отопления в преддверии зимы. Президент призвал усилить международное давление на Москву и обеспечить эффективность санкций, в частности закона Линдси Грэма.