Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Фото: Офис Президента

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль требует от Соединённых Штатов Америки отменить ограничения на скорость и работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Он подчеркнул, что Берлин финансирует значительную часть этого оборудования.

Об этом сообщает ntv, передает Новини.LIVE.

Реклама

Работа Starlink в Украине

Германия пока не располагает информацией о причинах введения этих ограничений, однако намерена выяснить все обстоятельства.

Вадефуль напомнил, что Берлин финансирует часть оборудования Starlink.

"И поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы оно работало, раз мы за это платим. Украине должна оказываться полная поддержка и в дальнейшем", — заявил министр.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, европейские страны уже ищут альтернативные решения для Starlink на случай ограничения доступа к спутниковой связи. Он также отметил продвижение работ над антибаллистической системой FREJYA.

А президент США Дональд Трамп опроверг, что вводил ограничения скорости Starlink или системы Starshield для украинских военных. Кроме того, он выразил сомнение в том, что доступ к этим сервисам ограничил Илон Маск.

Ранее сенатор США Том Тиллис сообщил, что планирует обратиться к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой провести расследование в отношении ограничений в работе Starlink в Украине. Он предположил, что причиной могли быть системы Starshield, связанные с Пентагоном.