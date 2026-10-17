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Главная Новости дня Трамп заявил, что непричастен к ограничению доступа к Starlink

Трамп заявил, что непричастен к ограничению доступа к Starlink

Ua ru
17 октября 2026 02:47
Трамп заявил, что не знает об ограничении доступа к Starlink REUTERS/Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ограничивал скорость спутниковой связи Starlink или Starshield для украинских военнослужащих. Американский лидер также сомневается в том, что доступ ограничил владелец компании SpaceX Илон Маск.

Такой ответ американский лидер дал на вопрос репортера из пула Белого дома, передает Новини.LIVE.

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Как Трамп комментирует проблему с доступом к Starlink

"Не знаю, делал ли это вообще кто-то, потому что это был не я, и не думаю, что это был Илон. Насколько я понимаю, все остается так, как было всегда", — заявил президент США.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в эфире телеканала Newsmax отметил, что ни Минобороны США, ни компания SpaceX пока не объяснили, почему ограничили скорость связи для украинцев.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова сообщал, что в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Изменения коснулись военного пакета услуг Starshield. Силы обороны не знали о введении ограничений — из-за этого не удалось выполнить ряд запланированных задач.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на источники РБК-Украина в Минобороны писал о восстановлении доступа к Starlink. По состоянию на 15 октября спутниковая связь Starshield заработала на скорости, предусмотренной для военных. Почему в ночь на 14 октября в её работе возникли проблемы — пока неизвестно.

США Дональд Трамп Starlink война в Украине военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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