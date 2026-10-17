Трамп заявив, що не знає про обмеження доступу до Starlink

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink або Starshield для українських військовослужбовців. У тому, що доступ обмежив власник компанії SpaceX Ілон Маск, американський лідер теж сумнівається.

Таку відповідь американський лідер надав на запитання репортерки з пулу Білого дому, передає Новини.LIVE.

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Як Трамп коментує проблему з доступом до Starlink

"Не знаю, чи взагалі хтось робив це, бо це був не я, і не думаю, що це був Ілон. Наскільки я розумію, усе залишається так, як було завжди", — заявив президент США.

Тимчасово повірений у справах України у США Денис Сєнік в ефірі телеканалу Newsmax зазначив, що ані Міноборони США, ані компанія SpaceX поки що не пояснили, чому обстежити швидкість зв'язку для українських