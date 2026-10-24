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Посол: Германия не планирует возвращаться к энергетической зависимости от РФ

Ua ru
24 октября 2026 14:48
Посол Германии объяснил, почему Европа не возобновит отношения с Россией ЕП
Посол Германии в Украине Борис Руге. Фото: ЕП

Посол Германии в Украине Борис Руге заявил, что Европа не должна возвращаться к энергетической зависимости от России ради достижения мира. Он подчеркнул, что предыдущие попытки наладить партнерство с Москвой, в частности в энергетической сфере, закончились неудачей.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Новини.LIVE.

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Почему партнерство Европы с Россией потерпело неудачу

Посол подчеркнул, что не поддерживает идею возобновления тесных связей с Россией. По его мнению, предыдущий опыт европейских стран свидетельствует о том, что попытки наладить конструктивное партнерство с Москвой потерпели неудачу.

Руге отметил, что после 1991 года Германия и другие европейские государства прилагали значительные усилия для развития сотрудничества с Россией. В частности, стороны создавали механизмы политического диалога, развивали энергетическое партнерство и искали возможности для построения стабильных отношений.

Однако, по словам посла, вместо продолжения сотрудничества Россия выбрала войну, гибридные атаки, вмешательство в информационное пространство и политические процессы других государств. Дипломат считает, что эти действия продемонстрировали провал прежней стратегии европейских стран в отношении Москвы.

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"Мы ошибались, полагая, что сможем развивать партнерство с Россией. Россия отказалась от партнерства, которое мы предлагали, и стала агрессивным империалистическим игроком, ставящим целью коренным образом изменить весь политический строй Европы", — заявил Руге.

Отдельно дипломат обратил внимание на энергетическую политику. Ранее в Европе рассчитывали, что экономическая взаимозависимость и роль западных стран как крупного рынка для российских энергоресурсов будут побуждать Москву поддерживать мир и развивать отношения с партнерами.

Однако, как отметил посол, действия российского руководства не оправдали этих ожиданий. Поэтому он не считает возможным возвращение к прежней модели энергетического сотрудничества с Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия стремится дестабилизировать политический порядок в Европе и подорвать демократические институты. По его словам, цели Кремля выходят за рамки войны против Украины, а европейские страны до сих пор недооценивают масштабы угрозы со стороны Москвы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США отменить ограничения на скорость и работу спутниковой связи Starlink в Украине. Он подчеркнул, что Германия финансирует значительную часть соответствующего оборудования.

Германия Европа сфера энергетики политики Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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