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Главная Новости дня Мерц считает, что Трамп и впредь будет руководить США в обход Конгресса

Мерц считает, что Трамп и впредь будет руководить США в обход Конгресса

Ua ru
5 ноября 2026 07:48
Мерц о Трампе: президент США будет и дальше обходить Конгресс Офис президента
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Офис президента

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал итоги промежуточных выборов в США и возможные последствия для работы американских властей. Во время экономического форума Социал-демократической партии Германии в Берлине он обратил внимание на полномочия Конгресса и его возможности влиять на решения Белого дома. Также немецкий политик высказался о том, чего он ожидает от президента США Дональда Трампа в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Новини.LIVE.

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Что Мерц сказал о Трампе и Конгрессе США

"В течение последних двух лет Трамп в основном управлял страной, не консультируясь с Конгрессом. Почему сейчас должно быть иначе?" — заявил Мерц.

Он также отметил, что не был особо «восхищен» победой демократов на промежуточных выборах.

Как победа демократов повлияет на политику США

В то же время канцлер признал, что смена большинства в Конгрессе может иметь последствия для отдельных направлений государственной политики США.

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"Изменения коснутся бюджетного планирования — и, конечно, планирования в сфере вооруженных сил", — добавил Мерц.

Согласно Конституции США, Конгресс обладает полномочиями распоряжаться бюджетными средствами. Также законодатели могут влиять на военные вопросы. В частности, речь идет о численности американских войск в Европе.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса. Ее представители также победили в традиционно консервативных штатах. В частности, речь идет о Техасе, Канзасе и Айове.

Также Новини.LIVE писали, что демократы нанесли республиканцам сокрушительное поражение, вернув себе контроль над Конгрессом. Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты голосования и связал недовольство избирателей с отсутствием ощутимых экономических улучшений и высокими ценами на бензин. В то же время он впервые признал, что подорожание топлива связано не с Украиной, а с войной в Иране.

США Дональд Трамп Конгресс Демократическая партия Фридрих Мерц
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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