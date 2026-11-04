Президент США Дональд Трамп. Reuters

Демократическая партия нанесла сокрушительное поражение республиканцам на выборах, вернув себе контроль над Конгрессом. Президент США Дональд Трамп прокомментировал эти результаты, отметив, что избиратели не ощутили экономических улучшений из-за высоких цен на бензин. Но лидер страны впервые признал, что они выросли не из-за Украины, а исключительно из-за войны в Иране.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Реакция Трампа на результаты выборов

После того как союзники президента понесли серьёзные электоральные потери, Дональд Трамп публично поздравил политических оппонентов.

Примечательно, что президент отказался брать на себя личную ответственность за масштабные поражения кандидатов от Республиканской партии. Его не смутил даже тот факт, что ряд поражений произошел в штатах, которые традиционно считались надежной электоральной базой консерваторов.

«Независимо от того, насколько хорош президент, вы проигрываете», — заявил Трамп, объясняя результаты голосования объективными политическими процессами.

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Отдельно Дональд Трамп заявил, что американские избиратели просто не смогли в полной мере ощутить положительные экономические сдвиги, которых удалось достичь за время его президентства. Главным препятствием для этого стало существенное подорожание топлива на внутреннем рынке.

При этом Трамп изменил свою позицию относительно первопричины роста цен. Он подчеркнул, что скачок стоимости бензина никоим образом не связан с ситуацией вокруг Украины, а является прямым следствием войны в Иране.

Во время беседы с журналистами президент в очередной раз выступил в защиту американской военной кампании в ближневосточном регионе. По его словам, вмешательство Соединённых Штатов было абсолютно необходимым шагом, чтобы не позволить Исламской Республике разработать и получить собственное ядерное оружие.

"Так оно и есть", — лаконично подытожил Трамп, объясняя неизбежность экономических последствий из-за внешнеполитических вызовов.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Дональд Трамп неоднократно пытался возложить вину за подорожание топлива в США на боевые действия в Украине и украинские атаки на российские НПЗ.

Глава Белого дома уверял, что цены упадут только после прекращения войны, которую он уже назвал самой сложной из всех урегулированных им конфликтов. В то же время Трамп публично игнорировал главный фактор подорожания бензина — развязанную им же войну против Ирана и вызванную этим блокаду Ормузского пролива.

Чтобы преодолеть топливный кризис, Трамп в октябре заключил прямое соглашение с Владимиром Путиным об экстренном импорте российского дизельного топлива с быстрым наращиванием партий. Впрочем, расчет не оправдался, ведь после объявления договоренностей средняя стоимость топлива на американских АЗС только выросла. Эксперты рынка также открыто сомневаются, что обескровленная санкциями и ударами российская промышленность вообще способна отгрузить топливо в обещанных Вашингтоном масштабах.