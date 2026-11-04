Президент США Дональд Трамп. Reuters

Демократична партія завдала нищівної поразки республіканцям на виборах, повернувши контроль над Конгресом. Президент США Дональд Трамп прокоментував ці результати, зазначивши, що виборці не відчули економічних покращень через високі ціни на бензин. Але лідер країни вперше визнав, що вони і зросли не через Україну, а виключно через війну в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Реакція Трампа на результати виборів

Після того, як союзники президента зазнали серйозних електоральних втрат, Дональд Трамп публічно привітав політичних опонентів.

Примітно, що президент відмовився брати на себе особисту відповідальність за масштабні поразки кандидатів від Республіканської партії. Його не збентежив навіть той факт, що низка програшів відбулася у штатах, які традиційно вважалися надійною електоральною базою консерваторів.

"Незалежно від того, наскільки хороший президент, ви програєте", — заявив Трамп, пояснюючи результати голосування об'єктивними політичними процесами.

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Окремо Дональд Трамп заявив, що американські виборці просто не змогли повною мірою відчути позитивні економічні зрушення, яких вдалося досягти за час його президентства. Головною перешкодою для цього стало суттєве здорожчання вартості пального на внутрішньому ринку.

При цьому Трамп змінив свою позицію про першопричину зростання цін. Він наголосив, що стрибок вартості бензину жодним чином не пов'язаний із ситуацією навколо України, а є прямим наслідком війни в Ірані.

Під час розмови з журналістами президент вкотре виступив на захист американської військової кампанії у близькосхідному регіоні. За його словами, втручання Сполучених Штатів було абсолютно необхідним кроком, щоб не дозволити Ісламській Республіці розробити та отримати власну ядерну зброю.

"Так воно просто є", — лаконічно підсумував Трамп, пояснюючи неминучість економічних наслідків через зовнішньополітичні виклики.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Дональд Трамп неодноразово намагався перекласти провину за подорожчання пального у США на бойові дії в Україні та українські атаки на російські НПЗ.

Глава Білого дому запевняв, що ціни впадуть лише після припинення війни, яку він уже назвав найскладнішою з усіх врегульованих ним конфліктів. Водночас Трамп публічно ігнорував головний фактор подорожчання бензину — розв'язану ним же війну проти Ірану та спричинену цим блокаду Ормузької протоки.

Щоб збити паливну кризу, Трамп у жовтні уклав пряму угоду з Володимиром Путіним про екстрений імпорт російського дизеля зі швидким нарощуванням партій. Утім, розрахунок не виправдався, адже після оголошення домовленостей середня вартість пального на американських АЗС лише зросла. Експерти ринку також відкрито сумніваються, що знекровлена санкціями та ударами російська промисловість взагалі здатна відвантажити паливо в обіцяфних Вашингтону масштабах.