Російський диктатор Путін та Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Домовленість Президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним не сприяла зниженню цін на дизельне пальне в Америці. Навпаки, після оголошення угоди середня вартість пального дещо зросла. Аналітики також сумніваються, що Росія зможе виконати обіцянки щодо постачання дизеля в необхідних обсягах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як змінилася ціна дизеля у США після угоди Трампа й Путіна

За даними Американської автомобільної асоціації, 28 жовтня середня ціна галона дизельного пального у США становила 6,35 долара. Це на сім центів більше, ніж 9 жовтня, коли Трамп оголосив про домовленість: тоді галон коштував 6,28 долара.

Минулого тижня танкер із понад 300 тисячами барелів російського дизельного пального вийшов із порту Приморськ. Спочатку судно вказало Нью-Йорк як пункт призначення, однак згодом змінило його на "за вказівкою замовника". Таким чином, підтвердженого порту остаточного розвантаження наразі немає.

Чому Росія може не виконати обіцянки щодо експорту дизеля

Аналітики скептично оцінюють перспективи того, що домовленість допоможе суттєво знизити високі ціни на дизельне пальне у США. На їхню думку, Росія може не виконати обіцянки щодо обсягів експорту через стан своїх нафтопереробних заводів та експортні обмеження.

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Навіть якщо Росія виконає домовленості, обіцяні обсяги постачання становитимуть лише невелику частину дефіциту на світовому ринку. У жовтні йдеться про трохи більше ніж 100 тисяч барелів на добу, а в листопаді — приблизно 125 тисяч барелів на добу.

Для порівняння, у 2025 році Росія відвантажувала близько 800 тисяч барелів дизельного пального на добу.

Новини.LIVE інформували, що Росія заявила про готовність постачати іноземним партнерам дизельне пальне відповідно до їхнього попиту в межах запланованих обсягів експорту. Про це повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак після оголошення дизельної угоди між Москвою та Вашингтоном, заявивши, що світові ціни на нафту знизилися на 5–6%. Водночас посадовець не назвав конкретних обсягів і термінів постачання, а частина російських НПЗ залишається пошкодженою та не може виробляти пальне.

Новини.LIVE повідомляли, що 23 жовтня 2026 року стало відомо, що до Нью-Йорка прямує перший танкер із російським дизельним пальним у межах домовленості Дональда Трампа та Путіна. Судно Agioi-Fanendes завантажило 40 тисяч тонн дизеля в порту Приморськ 22 жовтня, а його прибуття до США очікується 7 листопада. За даними Reuters, це стане першим імпортом російського нафтопродукту до США після запровадження заборони у 2022 році, водночас покупець і продавець пального наразі невідомі.