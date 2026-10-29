Российский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным не способствовала снижению цен на дизельное топливо в Америке. Напротив, после объявления о заключении соглашения средняя стоимость топлива несколько выросла. Аналитики также сомневаются, что Россия сможет выполнить обещания по поставкам дизельного топлива в необходимых объемах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как изменилась цена на топливо после соглашения Трампа и Путина

По данным Американской автомобильной ассоциации, 28 октября средняя цена галлона дизельного топлива в США составляла 6,35 доллара. Это на семь центов больше, чем 9 октября, когда Трамп объявил о достижении договоренности: тогда галлон стоил 6,28 доллара.

На прошлой неделе танкер с более чем 300 тысячами баррелей российского дизельного топлива вышел из порта Приморск. Сначала судно указало Нью-Йорк в качестве пункта назначения, однако впоследствии изменило его на "по указанию заказчика". Таким образом, подтверждённого порта окончательной разгрузки пока нет.

Почему РФ может не выполнить обещания по экспорту дизельного топлива

Аналитики скептически оценивают перспективы того, что договоренность поможет существенно снизить высокие цены на дизельное топливо в США. По их мнению, Россия может не выполнить обещания относительно объемов экспорта из-за состояния своих нефтеперерабатывающих заводов и экспортных ограничений.

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Даже если Россия выполнит договоренности, обещанные объемы поставок составят лишь небольшую часть дефицита на мировом рынке. В октябре речь идет о чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре — примерно о 125 тысячах баррелей в сутки.

Для сравнения: в 2025 году Россия отгружала около 800 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки.

Новини.LIVE сообщали, что Россия заявила о готовности поставлять иностранным партнерам дизельное топливо в соответствии с их спросом в пределах запланированных объемов экспорта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после объявления дизельного соглашения между Москвой и Вашингтоном, заявив, что мировые цены на нефть снизились на 5–6%. В то же время чиновник не назвал конкретных объемов и сроков поставок, а часть российских НПЗ по-прежнему повреждена и не может производить топливо.

Новини.LIVE писали, что 23 октября 2026 года стало известно, что в Нью-Йорк направляется первый танкер с российским дизельным топливом в рамках договоренности Дональда Трампа и Путина. Судно Agioi-Fanendes загрузило 40 тысяч тонн дизельного топлива в порту Приморск 22 октября, а его прибытие в США ожидается 7 ноября. По данным Reuters, это станет первым импортом российского нефтепродукта в США после введения запрета в 2022 году, при этом покупатель и продавец топлива пока неизвестны.