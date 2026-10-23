Танкер направляется в США. Иллюстративное фото: Reuters

В Нью-Йорк направляется первый танкер с российским дизельным топливом в рамках договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. На борту судна под флагом Мальты — 40 тысяч тонн дизельного топлива. Его прибытие в США ожидается 7 ноября, через четыре дня после промежуточных выборов в Конгресс США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные глобального провайдера LSEG, информирует Новини.LIVE в пятницу, 23 октября.

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Что известно о танкере РФ, который направляется в США

Танкер Agioi-Fanendes загрузил 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в порту Приморск на Балтийском море 22 октября. В ночь на 23 октября судно отправилось в США. По данным LSEG, пунктом назначения танкера указан Нью-Йорк, а прибытие ожидается 7 ноября.

По данным Reuters, эта поставка станет первым импортом российского нефтепродукта в США после введения запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов в 2022 году. При этом личности покупателя и продавца топлива пока неизвестны.

О чем договорились Трамп и Путин

9 октября 2026 года Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Путиным, которая предусматривает поставки российского дизельного топлива на мировые рынки, в частности в США. Россия согласилась отменить введенный ею самой запрет на экспорт дизельного топлива.

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Цель соглашения — снизить цены на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

По заявлению Трампа, сначала Россия должна поставить 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а впоследствии — дополнительный миллион тонн.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 23 октября подтвердил, что первый танкер в рамках соглашения уже отправился к покупателям. При этом он не уточнил, направляется ли судно именно в США.

После введения Евросоюзом полного эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в феврале 2023 года Россия поставляла дизельное топливо преимущественно в Турцию, Бразилию и страны Африки. По данным Reuters, после отмены собственного запрета на экспорт российское дизельное топливо вновь начало поступать на традиционные рынки.

Новини.LIVE сообщали, что 21 октября 2026 года российский диктатор Путин пообещал спецпредставителю США Стиву Уиткоффу в ближайшие дни отправить в США несколько танкеров с дизельным топливом. Первое судно с грузом объемом 40 тысяч тонн, по его словам, отправляется в течение двух-трех дней. Путин также заявил, что после достижения договоренностей между США и РФ мировые цены на дизельное топливо снизились на 5–6%, однако сторонам еще предстоит согласовать финансовые вопросы.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский раскритиковал дизельное соглашение США с Россией, назвав его ошибочным решением. Президент подчеркнул, что договоренности не должны ограничивать право Украины на самооборону, и спросил, как Дональд Трамп может дружить с российским руководством. Если США ожидают от Киева сдержанности в отношении российских НПЗ, Украина, в свою очередь, требует конкретной помощи, в частности ракет для Patriot.