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Главная Новости дня Путин пообещал Уиткоффу отправить танкеры с дизельным топливом в США

Путин пообещал Уиткоффу отправить танкеры с дизельным топливом в США

Ua ru
21 октября 2026 13:57
Путин пообещал отправить в США танкеры с российским дизельным топливом
Спецпредставитель США Стив Виткофф и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин пообещал специальному представителю Соединенных Штатов Америки Стиву Уиткоффу "немедленно отправить" несколько танкеров с дизельным топливом в США. По его словам, первая поставка состоится через два-три дня.

Об этом российский диктатор заявил во время встречи с Уиткоффом в среду, 21 октября, передает Новини.LIVE.

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Дизельное топливо из России в США

Путин заявил, что первое судно из партии дизельного топлива объемом 40 тысяч тонн должно отправиться в течение ближайших двух-трех дней в рамках "дизельного соглашения". По его словам, впоследствии к нему присоединятся и другие танкеры.

Российский диктатор также отмечает, что после достижения договоренностей между США и Россией стоимость дизельного топлива на мировых рынках снизилась на 5-6%.

По его словам, осталось лишь "урегулировать финансовые вопросы, чтобы всё сработало".

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Как писали Новини.LIVE, 21 октября в Россию прибыл Стив Уиткофф, который обсудит с Путиным войну в Украине. Накануне американский спецпредставитель провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

А 15 октября президент США Дональд Трамп выразил недовольство украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он утверждал, что такие удары способствуют росту цен на нефть, а также подчеркнул, что на этих заводах производят дизельное топливо, которое пользуется спросом в США и других странах.

США владимир путин Россия Стив Виткофф дизель
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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