Путін пообіцяв відправити до США танкери з російським дизпаливом

Спецпредставник США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв спецпредставнику Сполучених Штатів Америки Стіву Віткоффа "негайно відправити" декілька танкерів з дизельним паливом до Штатів. За його словами, перша поставка відбудеться через два-три дні.

Про це російський диктатор сказав під час зустрічі з Віткоффом у середу, 21 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Дизпаливо з Росії до США

Путін заявив, що перше судно з партії дизельного пального обсягом 40 тисяч тонн має вирушити протягом найближчих двох-трьох днів у межах "дизельної угоди". За його словами, згодом до нього приєднаються й інші танкери.

Російський диктатор також каже, що після досягнення домовленостей між США та Росією вартість дизельного пального на світових ринках скоротилася на 5-6%.

За його словами, залишилося лише "узгодити фінансові питання, щоб усе спрацювало".

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Як писали Новини.LIVE, 21 жовтня до Росії прибув Стів Віткофф, який обговорить з Путіним війну в Україні. Напередодні американський спецпредставник провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

А 15 жовтня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення українськими атаками на російські нафтопереробні заводи. Він стверджував, що такі удари сприяють подорожчанню нафти, а також наголосив, що на цих заводах виготовляють дизельне пальне, яке має попит США та інших країнах.