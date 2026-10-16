Трамп розкритикував удари України по НПЗ і Зеленського

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп 15 жовтня розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони призводять до зростання цін на нафту. За його словами, на цих підприємствах також виробляють дизельне пальне, яке потрібне США та іншим країнам.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Newsmax, передає Новини.LIVE.

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Трамп заявив, що з Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським

"Що ж, я вважаю, що це ганьба. Існує багато інших цілей, по яких можна завдати удару", — сказав Трамп.

Очільник Штатів також сказав, що Володимир Зеленський нібито не хоче домовлятися про завершення війни. Американський президент повторив, що йому легше вести переговори з Володимиром Путіним.

Він також заявив, що не вірить у щире прагнення українського лідера укласти угоду.

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"Він каже, що хоче укласти угоду, але насправді — ні. Я не в захваті від Зеленського. Вони зруйнували цю країну", — зазначив президент США.

Крім того, Трамп знову висловився за проведення виборів в Україні. Він пояснив це тим, що, на його думку, українці не можуть бути задоволені ситуацією, коли російські ракети влучають у житлові будинки.

Американський президент також порівняв людські ресурси двох країн, заявивши, що Росія здатна витримати значно більші втрати, ніж Україна. Водночас він наголосив, що Київ отримав від США найкраще озброєння у світі.

Пізніше Трамп додав, що російський наступ мав бути коротким, однак просування танкової колони через багнюку, за його словами, завадило наступу на Київ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп пояснив, чому не називає Володимира Путіна диктатором, зазначивши, що не хоче ображати людей, з якими веде переговори. Президент США також звинуватив Джо Байдена у провокуванні війни в Україні та заявив, що прагне досягати домовленостей завдяки своїм навичкам переговорника.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, на яку Київ погодився на прохання США. За словами Володимира Зеленського, тимчасове припинення атак не зупинило російські обстріли української енергетики та загибель цивільних, тому обмеження на удари було скасовано.