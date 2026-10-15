Трамп пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вчергове згадав колишнього лідера Америки Джо Байдена та звинуватив його у провокуванні війни в Україні. Окрім того, голова Білого дому розповів, з якої причини він не називає очільника Кремля Володимира Путіна диктатором.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Трамп про Байдена та уникнення слова "диктатор" щодо Путіна

Трамп у спілкуванні з журналістом вчергове заявив, що війна в Україні не мала починатися, а однією з причин її виникнення він назвав поведінку свого попередника Джо Байдена.

"Байден ходив і висміював Росію та всіх інших, не розуміючи, що робить. Ця війна не мала починатися", — сказав президент США.

Також він пояснив, чому не називає Володимира Путіна диктатором, як це робить сенатор-республіканець Ден Салліван. За словами Трампа, він не ображає людей, з якими веде переговори, оскільки прагне укладати угоди.

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"Я той, хто укладає угоди, я завжди був гарним переговорником", — резюмував американський лідер.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 представників обох партій Сенату США офіційно звернулися до Дональда Трампа із вимогою негайно заблокувати дизельну угоду з РФ, яку він оголосив минулого тижня. Законодавці наполягають, щоб домовленості з диктатором РФ Володимиром Путіним були розірвані.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії адміністрації Трампа, зокрема тиск на Київ та послаблення санкцій проти Росії. Він підкреслив, що США не повинні ухвалювати рішення, які свідчать про підтримки позиції Росії.