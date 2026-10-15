Трамп объяснил, почему не называет Путина диктатором

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул бывшего лидера Америки Джо Байдена и обвинил его в провоцировании войны в Украине. Кроме того, глава Белого дома рассказал, по какой причине он не называет главу Кремля Владимира Путина диктатором.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report.

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Что сказал Трамп о Байдене и об избегании слова "диктатор" в отношении Путина

Трамп в беседе с журналистом в очередной раз заявил, что война в Украине не должна была начинаться, а одной из причин ее возникновения он назвал поведение своего предшественника Джо Байдена.

"Байден ходил и высмеивал Россию и всех остальных, не понимая, что делает. Эта война не должна была начаться", — сказал президент США.

Также он объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором, как это делает сенатор-республиканец Дэн Салливан. По словам Трампа, он не оскорбляет людей, с которыми ведет переговоры, поскольку стремится заключать соглашения.

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"Я тот, кто заключает соглашения, я всегда был хорошим переговорщиком", — резюмировал американский лидер.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 представителей обеих партий Сената США официально обратились к Дональду Трампу с требованием немедленно заблокировать дизельное соглашение с РФ, о котором он объявил на прошлой неделе. Законодатели настаивают на том, чтобы договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным были расторгнуты.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия администрации Трампа, в частности давление на Киев и ослабление санкций против России. Он подчеркнул, что США не должны принимать решения, свидетельствующие о поддержке позиции России.