Трамп раскритиковал удары Украины по НПЗ и Зеленского

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп 15 октября раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они приводят к росту цен на нефть. По его словам, на этих предприятиях также производят дизельное топливо, которое необходимо США и другим странам.

Об этом Трамп сказал в интервью Newsmax, передает Новини.LIVE.

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Трамп заявил, что с Путиным договариваться легче, чем с Зеленским

"Что ж, я считаю, что это позор. Существует много других целей, по которым можно нанести удар", - сказал Трамп.

Глава Штатов также сказал, что Владимир Зеленский якобы не хочет договариваться о завершении войны. Американский президент повторил, что ему легче вести переговоры с Путиным.

Он также заявил, что не верит в искреннее стремление украинского лидера заключить соглашение.

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"Он говорит, что хочет заключить соглашение, но на самом деле — нет. Я не в восторге от Зеленского. Они разрушили эту страну", — отметил президент США.

Кроме того, Трамп вновь высказался за проведение выборов в Украине. Он объяснил это тем, что, по его мнению, украинцы не могут быть довольны ситуацией, когда российские ракеты попадают в жилые дома.

Американский президент также сравнил людские ресурсы двух стран, заявив, что Россия способна выдержать гораздо большие потери, чем Украина. В то же время он подчеркнул, что Киев получил от США лучшее вооружение в мире.

Позже Трамп добавил, что российское наступление должно было быть кратковременным, однако продвижение танковой колонны по грязи, по его словам, помешало наступлению на Киев.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором, отметив, что не хочет оскорблять людей, с которыми ведет переговоры. Президент США также обвинил Джо Байдена в провоцировании войны в Украине и заявил, что стремится достигать договоренностей благодаря своим навыкам переговорщика.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, на которую Киев согласился по просьбе США. По словам Владимира Зеленского, временное прекращение атак не остановило российские обстрелы украинской энергетики и гибель мирных жителей, поэтому ограничения на удары были сняты.