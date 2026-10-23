Танкер прямує до США. Ілюстративне фото: Reuters

До Нью-Йорка прямує перший танкер із російським дизельним пальним у межах домовленості Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. На борту судна під прапором Мальти — 40 тисяч тонн дизеля. Його прибуття до США очікується 7 листопада, через чотири дні після проміжних виборів до Конгресу США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані глобального провайдера LSEG, інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 23 жовтня.

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Що відомо про танкер РФ, який прямує до США

Танкер Agioi-Fanendes завантажив 40 тисяч тонн російського дизельного пального в порту Приморськ на Балтійському морі 22 жовтня. У ніч проти 23 жовтня судно вирушило до США. За даними LSEG, пунктом призначення танкера зазначено Нью-Йорк, а прибуття очікується 7 листопада.

За даними Reuters, це постачання стане першим імпортом російського нафтопродукту до США після запровадження заборони на імпорт російської нафти та нафтопродуктів у 2022 році. Водночас особи покупця та продавця пального наразі невідомі.

Про що домовилися Трамп і Путін

9 жовтня 2026 року Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Путіним, яка передбачає постачання російського дизельного пального на світові ринки, зокрема до США. Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизеля.

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Мета домовленості — знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

За заявою Трампа, спочатку Росія має поставити 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світові ринки, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — додатковий мільйон тонн.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 23 жовтня підтвердив, що перший танкер у межах домовленості вже вирушив до покупців. Водночас він не уточнив, чи прямує судно саме до США.

Після запровадження Євросоюзом повного ембарго на імпорт російських нафтопродуктів у лютому 2023 року Росія постачала дизель переважно до Туреччини, Бразилії та країн Африки. За даними Reuters, після скасування власної заборони на експорт російське дизельне пальне знову почало надходити на традиційні ринки.

Новини.LIVE інформували, що 21 жовтня 2026 року російський диктатор Путін пообіцяв спецпредставнику США Стіву Віткоффу найближчими днями відправити до США кілька танкерів із дизельним пальним. Перше судно з вантажем обсягом 40 тисяч тонн, за його словами, вирушить протягом двох-трьох днів. Путін також заявив, що після домовленостей між США та РФ світові ціни на дизель знизилися на 5–6%, однак сторонам ще потрібно узгодити фінансові питання.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський розкритикував дизельну угоду США з Росією, назвавши її помилковим рішенням. Президент наголосив, що домовленості не повинні обмежувати право України на самооборону, та запитав, як Дональд Трамп може дружити з російським керівництвом. Якщо США очікують від Києва стриманості щодо російських НПЗ, Україна натомість вимагає конкретної допомоги, зокрема ракет для Patriot.