Танкер под мальтийским флагом, который в настоящее время доставляет дизельное топливо из РФ в США. Фото: Reuters

Россия заявила о готовности поставлять иностранным партнерам столько дизельного топлива, сколько им потребуется, в рамках запланированных экспортных объемов. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил об этом после объявления о дизельной сделке между Москвой и Вашингтоном, которая уже повлияла на мировой нефтяной рынок и привела к снижению цен на 5-6%.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Фото: Reuters

Россия заявила о готовности увеличить экспорт дизеля

По словам Новака, Москва готова удовлетворить спрос своих партнеров на дизельное топливо в пределах объемов, которые планирует направить на внешние рынки.

"Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем поставить все", — заявил российский вице-премьер.

Новак также утверждает, что после объявления о дизельной сделке между Россией и США мировые цены на нефть упали на 5-6%.

Читайте также:

При этом чиновник не уточнил конкретных объемов возможного экспорта, сроков поставок и условий договоренностей. Часть НПЗ до сих пор повреждена и не может производить топливо.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Нью-Йорк направился первый танкер с российским дизельным топливом в рамках договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина. Судно под флагом Мальты перевозит 40 тысяч тонн дизельного топлива, а его прибытие ожидается 7 ноября. Это станет первым импортом российских нефтепродуктов в США после введения запрета в 2022 году.

Также Новини.LIVE писал, что дизельное топливо стало дороже бензина из-за дисбаланса между ограниченным производством и высоким мировым спросом. Из одного барреля нефти НПЗ получают около 39,8–55,7 литра дизеля против 63,6–71,6 литра бензина. На цены также влияют дефицит перерабатывающих мощностей и ограничения поставок сырья.